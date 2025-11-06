Elecciones Villeta:CNE detiene proceso que definiría si la esposa del exalcalde puede ser candidata

Villeta

Este domingo 9 de noviembre los habitantes de Villeta, Cundinamarca, elijan nuevamente a su alcalde.

Esta elección se realiza tras la anulación de la elección anterior por parte del Consejo de Estado, lo que obligó a convocar a nuevos comicios.

El Consejo Nacional Electoral suspendió la audiencia en la que debía resolver si revoca la candidatura de Yeimmy Mora, esposa del exalcalde de Villeta, Yosimar Reyes, destituido por una nulidad electoral. La diligencia se aplazó por una recusación contra la magistrada encargada del caso.

La audiencia estaba programada para el miércoles 5 de noviembre, pero fue suspendida sin nueva fecha, luego de que se presentara una recusación contra la magistrada ponente, Fabiola Márquez Grisales.

El partido Cambio Radical pidió que la magistrada se declarara impedida, argumentando que existían antecedentes de desacuerdos con esa colectividad. Mientras la Sala Plena del CNE decide si acepta o no la recusación, el proceso de revocatoria queda detenido.

El origen del proceso

El caso comenzó luego de que varios ciudadanos, veedurías y abogados pidieran al CNE revocar la inscripción de Mora, al considerar que está inhabilitada para ser candidata.

Yeimmy Mora es esposa de Yosimar Reyes Acevedo, quien fue elegido alcalde de Villeta para el periodo 2024–2027, pero su elección fue anulada por el Consejo de Estado en julio de este año.

El alto tribunal concluyó que Reyes había firmado contratos públicos durante el tiempo prohibido antes de las elecciones, lo que llevó a su destitución y a que el Gobernador de Cundinamarca nombrara un alcalde encargado, mientras se convocaban elecciones atípicas para este 9 de noviembre.

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, no puede ser inscrita ni elegida como alcaldesa una persona casada o en unión permanente con quien haya ejercido autoridad civil, política o administrativa en el mismo municipio dentro de los doce meses anteriores a la elección.

Por esa razón, las denuncias ciudadanas aseguran que Mora estaría inhabilitada, ya que su esposo fue alcalde hasta hace pocos meses, y que su eventual elección podría ser anulada más adelante

¿Qué ha hecho el CNE?

El 23 de octubre, la magistrada Fabiola Márquez Grisales expidió un auto de apertura (radicado CNE-E-DG-2025-021706) con el que avocó conocimiento del caso y ordenó la práctica de pruebas.

Entre las solicitudes del despacho se incluyeron:

• Copia del registro civil de matrimonio entre Yeimmy Mora y Yosimar Reyes.

• El acta de posesión, hoja de vida y afiliación a seguridad social del exalcalde.

• Conceptos de la Registraduría Nacional, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Villeta.

Con esos documentos, el CNE busca determinar si la candidata está o no inhabilitada para participar en las elecciones.

¿Qué pasará ahora?

Las elecciones atípicas en Villeta se realizarán este domingo 9 de noviembre. Aunque Yeimmy Mora sigue en campaña, el proceso de revocatoria continúa abierto y podría afectar su eventual elección si el CNE confirma la inhabilidad.

Por ahora, no hay una nueva fecha para la audiencia de decisión, que se retomará una vez la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral resuelva la recusación contra la magistrada ponente.