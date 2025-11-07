Dónde votar en las elecciones de Alcalde en Villeta, Cundinamarca este 9 de noviembre: Lista puestos

Villeta

Este domingo 9 de noviembre, los habitantes de Villeta, Cundinamarca, volverán a las urnas para elegir a su nuevo alcalde municipal, en una elección atípica convocada por la Registraduría Nacional, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del mandatario anterior.

Según información oficial de la Registraduría, 25.202 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto: 12.496 mujeres y 12.706 hombres.

Los 511 jurados de votación (420 titulares y 91 remanentes) ya fueron seleccionados y capacitados por la entidad, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

¿Cuáles son los puestos de votación?

Para este domingo la Registraduría dispondrá 70 mesas de votación en 10 puntos ubicados en la zona rural y urbana del municipio:

Institución Educativa Departamental Rafael Reyes – Calle 5 No. 5-45, zona urbana. Institución Educativa Departamental Luis Carlos Galán Sarmiento – Barrio El Dorado. Institución Educativa Departamental El Triunfo – Vereda El Triunfo. Institución Educativa Departamental Alto del Trigo – Vereda Alto del Trigo. Institución Educativa Departamental San Miguel – Vereda San Miguel. Institución Educativa Departamental Nocaima – Sector rural. Institución Educativa Departamental Sabaneta – Vereda Sabaneta. Institución Educativa Departamental La Magdalena – Vereda La Magdalena. Institución Educativa Departamental La Balsita – Vereda La Balsita. Institución Educativa Departamental Bagazal – Vereda Bagazal.

¿Cómo consulto mi lugar de votación?

Los ciudadanos pueden consultar su lugar exacto de votación en el sitio web oficial de la Registraduría:

Dando clic en este enlace: https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/atipicas/villeta/puestos-de-votacion/

Recomendaciones para los votantes

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recuerde llevar su cédula de ciudadanía original. Verifique con anticipación su puesto y mesa de votación. Evite portar propaganda política o elementos alusivos a campañas. Podrá consultar los resultados preliminares la misma noche del domingo en el portal oficial de la Registraduría.

¿Cómo se ve el tarjetón electoral de las elecciones en Villeta?

Hay cuatro candidatos:

BERNARDO OLAYA TRIANA - “1,2,3, ¡BERNARDO OTRA VEZ!” ANGELA MARIA MORENO TORRES - PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO YEIMMY PAOLA MORA PEREZ - PARTIDO CAMBIO RADICAL DORA CECILIA MURCIA SANCHEZ - PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO

¿Por qué hay elecciones atípicas en Villeta?

Esta elección extraordinaria se realiza tras la anulación de la elección del anterior alcalde por decisión del Consejo de Estado.

La Registraduría adelantó todas las etapas del calendario electoral, incluyendo la designación de jurados, la capacitación y la logística de puestos y mesas.

