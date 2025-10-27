Refuerzan controles nocturnos para frenar piques ilegales en Pereira

Pereira

Durante los operativos fueron inmovilizadas 13 motocicletas e impuestos 20 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito, entre ellas la falta de documentos, modificaciones no autorizadas y conducción temeraria.

El operativo dejó en evidencia una situación preocupante: la participación de menores de edad en estas prácticas ilegales. Uno de los motociclistas sorprendidos fue un joven de apenas 14 años, que no contaba con licencia de conducción y manejaba una moto sin documentación al día, sin espejos y con la placa levantada.

El asesor de la estrategia de la Alcaldía Nocturna, Mauricio Vega López, manifestó que este caso refuerza la alerta sobre el creciente involucramiento de adolescentes en comportamientos de alto riesgo y fuera de la ley.

“Estos controles buscan proteger la vida y el bienestar de los conductores y peatones. Las acciones conjuntas permiten atender denuncias ciudadanas y evitar accidentes provocados por quienes incumplen las normas”, señaló Vega López.

Las acciones se desarrollaron en inmediaciones del Obelisco, con verificación de antecedentes, revisión de papeles y presencia disuasiva en los puntos más críticos durante las horas nocturnas y de madrugada.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a no participar ni promover los piques ilegales, recordando que estas conductas pueden derivar en accidentes graves, sanciones económicas y procesos penales.

Asimismo, se invitó a los ciudadanos a denunciar este tipo de comportamientos a través del correo alcaldianocturna@pereira.gov.co, reafirmando que una ciudad segura se construye con prevención, control y respeto por las normas de tránsito.