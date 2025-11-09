Bernando Olaya Triana gana las elecciones atípicas y se convierte en el nuevo alcalde de Villeta

Este domingo 9 de noviembre los habitantes de Villeta, Cundinamarca, eligieron nuevamente a su alcalde. De acuerdo con el ultimo boletín de la Registraduría que informa el 100% de las mesas instaladas. Bernardo Olaya Triana fue el ganador de la contienda con 5.028 votos, con su movimiento político “1,2,3, ¡BERNARDO OTRA VEZ!“.

Por su parte, Yeimmy Paola Perez, quien es la esposa de Yosimar Reyes Acevedo, el anterior alcalde de Villeta, y que fue abalada por el partido político Cambio Radical, obtuvo el segundo lugar en las votaciones con 4.045 votos, lo que representa el 31,77 %.

Resultados de estas elecciones atípicas

Con el 100% de las mesas informadas, la Registraduría presentó los siguientes resultados:

Bernardo Olaya Triana: obtuvo 5.028 votos con su movimiento político "1,2,3, ¡BERNARDO OTRA VEZ!"

Yeimmy Paola Mora: obtuvo 4.045 votos y fue avalada por el partido político Cambio Radical.

Angela Maria Moreno: obtuvo 2.826 votos y fue avalada por el partido Liberal.

Votos en blanco: 104.

Votos nulos: 59.

Votos no marcados: 20.

Para estas elecciones se instalaron un total de 70 mesas, en donde estaban habilitadas 25.202 personas para votar, de las cuales participaron 12.734.

Caso de inhabilidad de Yeimmy Mora

El caso de inhabilidad comenzó luego de que varios ciudadanos, veedurías y abogados pidieran al CNE revocar la inscripción de Mora, al considerar que está inhabilitada para ser candidata.

Yeimmy Mora es esposa de Yosimar Reyes Acevedo, quien fue elegido alcalde de Villeta para el periodo 2024–2027, pero su elección fue anulada por el Consejo de Estado en julio de este año.

El alto tribunal concluyó que Reyes había firmado contratos públicos durante el tiempo prohibido antes de las elecciones, lo que llevó a su destitución y a que el Gobernador de Cundinamarca nombrara un alcalde encargado, mientras se convocaban elecciones atípicas para este 9 de noviembre.

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, no puede ser inscrita ni elegida como alcaldesa una persona casada o en unión permanente con quien haya ejercido autoridad civil, política o administrativa en el mismo municipio dentro de los doce meses anteriores a la elección.

Por esa razón, las denuncias ciudadanas aseguran que Mora estaría inhabilitada, ya que su esposo fue alcalde hasta hace pocos meses, y que su eventual elección podría ser anulada más adelante

¿Qué ha hecho el CNE?

El 23 de octubre, la magistrada Fabiola Márquez Grisales expidió un auto de apertura (radicado CNE-E-DG-2025-021706) con el que avocó conocimiento del caso y ordenó la práctica de pruebas.

Entre las solicitudes del despacho se incluyeron:

Copia del registro civil de matrimonio entre Yeimmy Mora y Yosimar Reyes.

• El acta de posesión, hoja de vida y afiliación a seguridad social del exalcalde.

• Conceptos de la Registraduría Nacional, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Villeta.

Con esos documentos, el CNE busca determinar si la candidata está o no inhabilitada para participar en las elecciones.