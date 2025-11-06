Registraduría rechazó solicitud de inscripción por firmas del Daniel Quintero: no podría ser candidato

En la mañana de este jueves la Registraduría, a través de la resolución 13881 de 2025, rechazó la solicitud de inscripción por firmas del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Según indica el documento, la organización electoral no recibió, antes de la realización de la consulta presidencial del pasado 26 de octubre, notificación alguna de los partidos Polo Democrático, Comunista y la Unión Patriótica, sobre la renuncia de Quintero a participar de dicho mecanismo.

“La Registraduría no recibió, antes de la realización de la consulta, comunicación alguna de los partidos que convocaron la consulta, sobre el retiro o renuncia del precandidato Daniel Quintero Calle”.

Argumentan, de hecho, que según el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, “se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan”.

Agregan que quienes “hubieran participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral”.

Registraduría rechaza la precandidatura de Daniel Quintero

De acuerdo con esto, la Registraduría señala que no es viable la inscripción del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos ´Reset Total Contra el Narco y los Corruptos’, solicitada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y por ende tampoco su participación como candidato en las próximas elecciones de 2026.

Daniel Quintero no podrá ser candidato presidencial

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no podrá ser candidato presidencial, ya que estaría inhabilitado para participar bajo cualquier mecanismo de las elecciones el próximo año.

