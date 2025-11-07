¿Qué sigue en el calendario de las elecciones atípicas en Bucaramanga? Esto dice la Registraduría

Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó las fechas clave que marcarán el desarrollo de las elecciones atípicas en Bucaramanga del 14 de diciembre, luego de que hasta las 11:59 p.m. de ayer 6 de noviembre finalizara la opción para poder hacer modificaciones en la inscripción de candidatos.

José Luis Arias, delegado de la Registraduría en Santander, explicó que, según el calendario electoral, mañana sábado 8 de noviembre se publicará la lista oficial de candidatos inscritos en la sede de la Registraduría de Bucaramanga.

“Mañana nosotros tenemos previsto dentro del calendario electoral la publicación la relación de candidatos inscritos en un lugar visible de las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. En este caso, pues, sería en la Registraduría Especial de Bucaramanga, que es la responsable del proceso electoral, obviamente bajo la coordinación de esta delegación y el despacho del señor Registrador Nacional, doctor Hernán Penagos”, confirmó.

Lea también: Cristian Portilla desestimó su renuncia y es el candidato de Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga

Agregó, que el 21 de noviembre se realizará la designación de los delegados del Consejo Nacional Electoral que acompañarán la contienda.

Fechas clave del calendario previo a las elecciones atípicas en Bucaramanga

28 de noviembre: será la fecha límite para nombrar los claveros y las comisiones escrutadoras.

será la fecha límite para nombrar los claveros y las comisiones escrutadoras. 29 de noviembre: sorteo y designación de los jurados de votación.

sorteo y designación de los jurados de votación. 2 de diciembre: vence el plazo para reemplazar candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.

vence el plazo para reemplazar candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente. 4 de diciembre: publicación oficial de las listas de jurados.

publicación oficial de las listas de jurados. 7 de diciembre: los partidos y movimientos políticos podrán inscribir testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral.

los partidos y movimientos políticos podrán inscribir testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral. 12 de diciembre: comenzará la inmunidad de los miembros de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y claveros.

14 de diciembre se celebrará la jornada electoral en la que se elegirá al nuevo alcalde de Bucaramanga.

“Esperamos el día 14 de diciembre se desarrolle como está previsto la elección, donde los bumangueses van a poder escoger a su nuevo alcalde en estas elecciones atípicas”, concluyó José Luis Arias, delegado de la Registraduría en Santander.