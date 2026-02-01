Un colombiano ingresa al consejo directivo de Exploradores de National Geographic

El explorador de National Geographic Fernando Trujillo fue anunciado como próximo miembro del consejo directivo de Exploradores.

Trujillo es el tercer explorador en ocupar este cargo, establecido en 2022 para garantizar que las perspectivas de la comunidad global de Exploradores de la Sociedad estuvieran representadas en los más altos niveles de gobernanza.

Actualmente, la Sociedad proporciona financiación y apoyo a miles de Exploradores de National Geographic —personas excepcionales que impulsan el cambio en los campos de la ciencia, la conservación, la educación y la narrativa— en más de 140 países para impulsar la misión de la organización sin fines de lucro.

Fernando Trujillo, recientemente elegido fideicomisario de Explorer, es un ecólogo acuático que ha dedicado más de 35 años a investigar y desarrollar estrategias de conservación para los delfines rosados o de ríos amazónicos y otras especies acuáticas, como los manatíes y las nutrias.

Trujillo y su equipo, en estrecha colaboración con pescadores y comunidades locales, están rastreando los patrones migratorios de los delfines y evaluando la contaminación por mercurio en sus dietas para evaluar la salud general de los ríos amazónicos.

Como explorador principal de National Geographic y Rolex Perpetual Planet Amazon Expedition, Trujillo ha sensibilizado a nivel mundial sobre el estado de peligro de extinción de los delfines y la urgente necesidad de proteger los ecosistemas de agua dulce, incluyendo la ayuda para encabezar la firma de una declaración mundial única en su tipo para la protección de los delfines de río en 2023.

Durante la última década, también ha trabajado activamente con gobiernos de Sudamérica para proteger la región amazónica, en particular sus humedales y especies asociadas. En reconocimiento a su liderazgo e impacto crítico, la Sociedad nombró a Trujillo Explorador del Año Rolex National Geographic 2024.