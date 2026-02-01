Muralismo, estrategia de educación ambiental en el Huila

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los últimos cuatro años se han elaborado más de 250 murales ambientales a lo largo y ancho del departamento del Huila, estrategia de educación ambiental con la que se busca promover la apropiación y la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas.

Lea también: Un llamado al cuidado y protección de un oso andino avistado en cuenca alta del río Bogotá

El muralismo ambiental es una iniciativa que viene liderando desde el año 2022 la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, y se ha consolidado como una herramienta educativa que acerca a las comunidades al reconocimiento de los valores ambientales que brinda la fauna, la flora y los ecosistemas estratégicos del territorio huilense.

A la fecha, se han realizado más de 250 murales en distintos municipios del departamento, en los que se representan especies endémicas, amenazadas y emblemáticas del Huila, muchas de ellas presentes en parques naturales y áreas protegidas de la región.

Estos murales han transformado paredes y fachadas de instituciones educativas, espacios públicos y sedes oficiales en verdaderas obras de arte, donde se facilita el aprendizaje sobre biodiversidad y los servicios ecosistémicos que sostienen la vida y el bienestar de las comunidades.

Duván Estrada, maestro en arte y muralista de la CAM, destacó que “desde el 2022 la CAM viene impulsando una estrategia innovadora a través del muralismo ambiental, que busca dar a conocer la biodiversidad del departamento del Huila y fortalecer las iniciativas de conservación de las áreas protegidas y los ecosistemas”.

El proceso de creación de los murales se desarrolla de manera participativa. Cada mural se realiza en articulación con estudiantes, profesores, comunidades locales, colectivos ambientales y entidades públicas, fortaleciendo el sentido de pertenencia, el reconocimiento del territorio y la corresponsabilidad en el cuidado del patrimonio natural.

Le puede interesar: En el Huila protegen el Caimán del Magdalena con alianza científica y empresarial

Los murales están inspirados en la riqueza natural del departamento y se enfocan en especies de importancia para la conservación como el oso de anteojos, la danta de montaña, el jaguar, el caimán del Magdalena, la nutria, la avifauna, entre otras.

“La conservación del medio ambiente es una tarea que nos compete a todos. El arte ayuda a potenciar los mensajes ambientales y a generar conciencia sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas y la biodiversidad del departamento”, concluye Duván Estrada.

Escuche el programa completo:

Play/Pause Muralismo, estrategia de educación ambiental en el Huila 23:56 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: