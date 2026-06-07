¿Cuál es la percepción sobre el cambio climático en el mundo?

Ipsos acaba de presentar el estudio ‘Las personas y el Cambio Climático’, basado en encuestas a 23.704 adultos en 31 países, incluidos 8 de Latinoamérica. El informe muestra que, aunque el 61 % de los ciudadanos globales cree que si no actuamos ahora estaremos fallando a las generaciones futuras, el compromiso individual ha disminuido en los últimos cinco años.

El director de Asuntos Públicos de Ipsos Colombia, Felipe Castro, manifestó en diálogo con Planeta Caracol que el 57 % de los consultados considera que las empresas que no actúen estarán incumpliendo con sus empleados y clientes, reflejando un giro hacia la exigencia de liderazgo institucional.

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En el caso de Colombia, el estudio revela que solo el 20 % de los encuestados cree que ya es demasiado tarde para actuar contra el cambio climático, mientras que el 49 % rechaza esa idea. En comparación, el promedio latinoamericano muestra un 69 % que insiste en la urgencia de actuar, aunque también con una tendencia descendente respecto a 2021. Esto evidencia que, en la región, la conciencia sigue viva, pero se enfrenta al desgaste social y económico.

Felipe Castro explicó que “los colombianos mantienen una convicción clara de que aún hay tiempo para actuar, pero esperan que gobiernos y empresas lideren con planes concretos. La percepción de que la responsabilidad individual no basta se ha consolidado en los últimos años”.

En contraste, países como India (62%) y Tailandia (37%) muestran niveles mucho más altos de acuerdo con la idea de que ya es demasiado tarde, lo que refleja diferencias culturales y de contexto.

Otro hallazgo relevante es que en Colombia el 22 % de los ciudadanos cree que, si no actuamos ahora, estaremos fallándole a las generaciones futuras, una caída significativa frente a 2021. En Latinoamérica, países como Chile con un 24 % y Perú con un 16 % también registraron descensos marcados en este indicador. La región comparte una tendencia de agotamiento colectivo, aunque con variaciones según la coyuntura nacional.

El director de Asuntos Públicos de Ipsos Colombia, Felipe Castro, indicó que “la transición energética y la resiliencia climática no pueden desligarse de la realidad económica. En Colombia, la preocupación por los precios de la energía y la seguridad energética se suma a la expectativa de que la transición sea justa y alcanzable. La ciudadanía no se ha rendido, pero exige resultados visibles”. En comparación, países europeos como Alemania, con el 21%, y Polonia, con el 29 %, muestran descensos aún más pronunciados en la percepción de responsabilidad individual.

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El estudio evidencia que en Colombia el 59% cree que el país debería trabajar más frente al cambio climático, cifra que se alinea con el promedio global. Sin embargo, la confianza en el liderazgo gubernamental sigue siendo baja: más personas consideran que no existe un plan claro.

En conclusión, el optimismo a nivel global aún es generalizado y es claro que la ciudadanía exige liderazgo institucional y empresarial, mientras observa con preocupación cómo el costo de vida y la inestabilidad geopolítica condicionan la transición hacia las cero emisiones netas.

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