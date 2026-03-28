Con un retraso de 14 meses fue reglamentada la Ley Esterilizar Salva gracias a la orden de un juez que resolvió una acción de cumplimiento, manifestó en diálogo con Planeta Caracol la senadora animalista Andrea Padilla, autora de esta iniciativa.

La congresista señaló que la Ley Esterilizar Salva estuvo engavetada en la oficina jurídica de Ministerio de Ambiente durante varios meses, situación que motivo la realización de plantones para reclamar su reglamentación.

La senadora Andrea Padilla advirtió que para que la Ley Esterilizar Salva se requiere que el Gobierno Nacional de luz verde al Decreto que crea el Fondo Cuenta, a través del cual se girarán los recursos a todos los municipios del país para realizar programa de esterilización que beneficiarán entre otros a los más de tres millones de gatos y perros abandonados en las calles.

Este proceso, agregó la congresista, requiere de 25 mil millones de pesos, que no afectan las cuentas del Estado, pero significa un trascendental avance en materia de protección animal e impacto positivo en lo económico y social para las familias colombianas que no cuentan con un presupuesto para esterilizar a sus mascotas.

La senadora animalista Andrea Padilla también explicó que tras la reglamentación de la Ley Esterilizar Salva, que ordena la creación del Fondo Cuenta, también ordena establecer la metodología para determinar los montos de presupuesto para garantizar los programas de esterilización según las categorías y características de cada municipio.

De cara a la nueva legislativa la congresista manifestó que se debe seguir avanzando con el tramite y aprobación de proyectos de ley que permitan desarrollar la construcción de “un Estado para las mascotas”. Agregó que es fundamental una efectiva implementación de la Ley Ángel y aumentar el número de Fiscales Especializados para delitos contra los animales.