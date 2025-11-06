Trump busca callarme ante sus amenazas de invasiones y ataques con misiles: Petro en COP30 de Brasil

Comienza una de los eventos ambientales más importantes del año en Brasil, que en la versión 2025 contará con más de 200 líderes de diferentes países, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro.

El jefe de Estado llegó en la madrugada de este jueves a Belém do Para, donde entregó su primera intervención durante la apertura de la plenaria de la COP Amazonía.

El mandatario cuestionó que el gobierno de Estados Unidos no tendrá representación en este evento, y aseguró que no es posible que siendo “el país con más emisiones acumuladas de ”, declinen su asistencia.

“Hoy, el señor Trump está en contra de la humanidad, al no venir aquí lo demuestra. Entonces qué hacemos? lo olvidamos’”, señaló.

Dijo además que “Trump está muy equivocado“, con su postura antidrogas y frente a la crisis climática, pues m advirtió que sin descarbonización en EE. UU., el colapso es inminente.

El mandatario colombiano señaló que lo que busca es callarlo para que no hable ante el mundo sobre sus amenazas de invasiones y los ataques en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

Crisis climática debe ser prioridad

En su intervención, el mandatario reiteró que la crisis climática debe ser la prioridad global, sin distinciones de países: “Debemos de estrechar la mano europea, sin armas, abrazarnos con franqueza. La guerra entre civilizaciones es la barbarie y el fin de la humanidad antes del colapso climático, pero el encuentro de las civilizaciones es la sabiduría humana’’.

Finalmente, hizo un llamado para salvaguardar la Amazonía y trabajar en conjunto dejando a un lado los intereses por el petróleo, carbón y el gas.

“Ahora nos acercamos a colapso climático que significa punto de no retorno, es decir, muerte general de la existencia en el planeta. No es apocalipsis literario, es apocalipsis real’’, dijo.