Colombia se sumó al llamado global por la protección de los océanos

En la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, Colombia se sumó a esta iniciativa promovida por las Naciones Unidas para destacar la importancia de los océanos como fuente de vida, bienestar y desarrollo sostenible. El objetivo es reflexionar sobre el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas marinos, promover acciones orientadas a su conservación y fortalecer el compromiso colectivo con la gestión responsable de los recursos oceánicos.

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En diálogo con Planeta Caracol, el señor Contralmirante Darío Eduardo Sanabría Gaitán, Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, destacó la importancia de reconocer el valor estratégico de los océanos como reguladores de la temperatura en el planeta, la urgencia de tomar conciencia sobre el impacto de las actividades humanas en los océanos y la necesidad de trabajar por la formación de una conciencia general de conservación.

Bajo el lema propuesto por la UNESCO para 2026, “Imagina una nueva relación con nuestro océano, más allá del mundo que conocemos”, se invita a replantear nuestra conexión con el océano, reconociéndolo no solo como un espacio de inmensa riqueza natural, sino como un aliado fundamental para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y económicos del presente y del futuro.

La Comisión Colombiana del Océano lidera una serie de acciones para promover la conciencia marítima y visibilizar el potencial del territorio marino-costero del país, especialmente en un país como Colombia, con presencia en dos océanos y una ubicación geoestratégica privilegiada.

Colombia cuenta con aproximadamente 2.070.408 km² de territorio, de los cuales el 44,85 % es marítimo. 12 departamentos y 47 municipios tienen litoral en el Caribe y el Pacífico. El país posee un valioso patrimonio insular, arrecifal y de manglar, como los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el archipiélago de Malpelo en el Pacífico, considerado un emblema de conservación marina.

El Día Mundial de los Océanos es una invitación a reconocer la estrecha relación entre nuestras acciones y la salud de los mares. Hoy sabemos que el océano no es una fuente inagotable ni un receptor ilimitado de impactos, sino un sistema vital que sustenta la biodiversidad, regula el clima, contribuye a la seguridad alimentaria y aporta al bienestar de millones de personas.

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La Comisión Colombiana del Océano invita a todos los ciudadanos a asumir un compromiso activo con la protección y conservación de nuestra Colombia bioceánica, reconociendo su valor ambiental, cultural, estratégico y económico. Cuidar el océano es una responsabilidad compartida y una apuesta por el futuro sostenible de nuestro país.

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