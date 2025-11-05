Ibagué lidera la creación del Manifiesto Glocal que será presentado en la COP30 de Brasil

La capital del Tolima fue escenario de la Pre-Cumbre Glocal de Economía Circular, un encuentro que reunió en Bogotá a líderes nacionales e internacionales para impulsar acciones frente al cambio climático y preparar la presentación del ‘Manifiesto Glocal de Economía Circular’, documento que se llevará a la próxima Cumbre Mundial del Clima COP30, en Brasil.

Durante el evento, la alcaldesa de Ibagué, se convirtió en la primera mujer mandataria de una ciudad intermedia de América Latina en liderar un manifiesto colectivo que une a más de 4.000 ciudades del mundo frente al cambio climático.

‘Hoy Ibagué le habla al mundo. Este Manifiesto no es un discurso, es una hoja de ruta. Representa la voluntad de miles de territorios que creemos en producir sin destruir, crecer sin contaminar y cooperar sin fronteras’, afirmó la alcaldesa.

Una cumbre que busca unir a América Latina y Europa

La Pre-Cumbre Glocal de Economía Circular reunió a más de 500 asistentes, 200 entidades y 60 panelistas de América Latina y Europa. En este espacio se presentó el Manifiesto Glocal, un documento que registra una propuesta colectiva que busca promover la sostenibilidad desde los territorios y fortalecer la cooperación entre ciudades.

El documento será llevado ante las Naciones Unidas con el respaldo de organismos como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mercociudades, Asocapitales, ICLEI y la Fundación Finnova de la Unión Europea.

A propósito de esta propuesta, los paneles aprovecharon para abordar temas como financiación verde, innovación abierta, moda sostenible y educación ambiental, consolidando a Ibagué como un epicentro de diálogo entre el sector público, privado y académico.

La próxima cita será en la Cumbre Nova Next Summit 2026

Finalmente, esta iniciativa continuará con la Cumbre Internacional Nova Next Summit que se desarrollará en Ibagué del 21 al 23 de abril de 2026. Esperan que este encuentro busque consolidar a la ciudad como un espacio de diálogo internacional sobre economía circular, innovación sostenible y cooperación entre territorios, con la participación de representantes de más de 30 países.