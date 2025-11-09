Acueducto de Bogotá ofrece 100% de descuento en intereses para usuarios con facturas pendientes

El Acueducto de Bogotá anunció una nueva oportunidad para los ciudadanos que tienen facturas pendientes por el servicio de agua y alcantarillado. Hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, los usuarios podrán ponerse al día con el pago de su deuda y recibir un descuento del 100% en los intereses en mora y 50 % en gastos de cobranza, un alivio económico que busca incentivar la cultura de pago y facilitar la recuperación de cartera.

Según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la medida aplica tanto para usuarios residenciales como no residenciales que tengan obligaciones pendientes con la entidad. El único requisito es cancelar la totalidad del capital adeudado antes del cierre del año. De esta manera, se eliminarán automáticamente los intereses acumulados por retrasos.

“Queremos ofrecer a nuestros usuarios una alternativa real para que se pongan al día y no pierdan el acceso a un servicio esencial. Este descuento del 100% en intereses es una oportunidad para comenzar 2026 sin deudas con la empresa”, indicó la EAAB en un comunicado oficial.

Según agregó la EAAB, las personas también pueden hacer abonos parciales, siempre y cuando no tengan pagos pendientes con el operador de aseo.

El beneficio fue habilitado como parte de una campaña institucional para promover el pago responsable y fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa, la cual destina sus ingresos al mantenimiento y ampliación de la infraestructura hídrica que abastece a Bogotá y municipios vecinos.

Cómo acceder el descuento

Los usuarios interesados pueden consultar su saldo pendiente y realizar el pago a través de los canales oficiales del Acueducto: la página web www.acueducto.com.co, los puntos de atención presenciales, o la aplicación móvil, disponible para dispositivos Android y iOS.

Puntos presenciales:

Redes o cajeros Servibanca, Redeban y ATH.

Puntos de recaudo autorizados de los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas.

Oficinas de los bancos Sudameris, Banco Popular e Itaú.

Red Cade

Pagos con tarjeta de crédito en la oficina de la EAAB ubicada en la calle 24 #37-15.

En caso de tener dificultades para cancelar la deuda completa, la EAAB ofrece también planes de financiación que permiten pactar acuerdos de pago sin perder el beneficio sobre los intereses, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas.

El Acueducto insistió en que este beneficio estará disponible solo hasta el 31 de diciembre de 2025 y advirtió que no existen intermediarios ni gestores externos autorizados para tramitar los descuentos. Todo el proceso debe hacerse directamente con la empresa o a través de sus canales oficiales.

“Queremos evitar que las personas sean víctimas de estafas. El único canal válido es el Acueducto de Bogotá. No se requiere intermediación de terceros”, añadió.

Con esta estrategia, la EAAB busca no solo aliviar la carga económica de miles de familias bogotanas, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema de acueducto y alcantarillado. El llamado final de la empresa es claro: ponerse al día ahora representa un alivio financiero inmediato y una contribución directa a la gestión del agua en la capital.