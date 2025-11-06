Estación Canoas se conecta al sistema eléctrico: paso clave para descontaminar el río Bogotá

La capital del país dio un nuevo paso en su propósito de recuperar el río Bogotá, con la finalización de las obras de interconexión eléctrica de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas (EEAR), ubicada en el municipio de Soacha.

La subestación eléctrica que alimentará el sistema ya está conectada al Sistema Interconectado Nacional y aportará 30 megavatios de energía, suficientes para operar las seis bombas de gran capacidad que impulsarán hasta 16 metros cúbicos por segundo de aguas residuales hacia la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.

El proyecto, en el que trabajan de manera conjunta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), XM y ENEL, permitirá avanzar hacia la etapa final de construcción, con un avance del 95 % y una entrada en operación prevista para el primer semestre de 2026.

Lea también: Sistema Chingaza superó el 80% y ya no se sufrirá de desabastecimiento: Empresa Acueducto de Bogotá

La gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, destacó que este hito marca un punto decisivo para el saneamiento del río Bogotá y el beneficio de más de 10 millones de ciudadanos.

“Estamos cerca de poner en funcionamiento toda la infraestructura que integrará la estación y los interceptores de los ríos Fucha y Tunjuelo”, afirmó.

La Estación Canoas elevará las aguas residuales de las cuencas de los ríos Fucha, Tintal y Tunjuelo, así como las del casco urbano de Soacha. La inversión total en la obra supera los 400 mil millones de pesos.

De forma paralela, la EAAB avanza en la contratación de la PTAR Canoas, considerada la obra ambiental más importante del país, que permitirá devolver aguas limpias al río Bogotá y consolidar uno de los proyectos de saneamiento más grandes de América Latina.

Le puede interesar: Por daños en la tubería, más de 200 barrios de la localidad de Suba en Bogotá están sin agua