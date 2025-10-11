Estudiante en Cundinamarca logró puntaje perfecto en la prueba Saber 11: “No fue de chiripa”

El pasado 10 de agosto, miles de estudiantes en Colombia presentaron las pruebas Saber 11 como un requisito indispensable para obtener su título de bachillerato. Además, permite que ellos puedan acceder a una carrera universitaria a partir del puntaje obtenido; por lo tanto, entre mayor sea el resultado, mejores serán los incentivos.

Según reportó el ICFES, más de 640.000 personas estaban habilitadas para aplicar a este examen en 561 municipios a lo largo del país. En el mismo, se evaluó el nivel de conocimiento de cada uno de ellos en sus cinco componentes:

Lectura Crítica

Matemáticas

Sociales y Ciudadanas

Ciencias Naturales

Inglés

Por otra parte, los estudiantes obtienen una calificación comprendida entre 0 y 500 que corresponde a la evaluación global de las pruebas Saber 11. Si bien no todos logran puntaje perfecto al finalizar el examen, hay quienes lo obtienen con gran éxito.

Este es el caso de Samuel Huertas Moreno, quien realiza sus estudios en el colegio María Medina, ubicado en el municipio de Fosca (Cundinamarca). Su logro fue destacado por el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, por medio de sus redes sociales.

“Y no, no fue de ‘chiripa’. El colegio María Medina cuenta con un modelo pedagógico exitoso que, por varios años, le ha permitido ocupar los primeros puestos en la región. A esto se suma el esfuerzo de los estudiantes, sus padres, docentes y directivos docentes, quienes han sido formadores y ejemplo para su comunidad", expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

¡Tenemos el examen perfecto en las pruebas Saber 11! Samuel Huertas Moreno, de #Fosca, un municipio ubicado al oriente del departamento, obtuvo un resultado de 500/500. Y no, no fue de “chiripa”. El colegio María Medina cuenta con un modelo pedagógico exitoso que, por varios… pic.twitter.com/D46WTmyxI6 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 9, 2025

¿Cómo consultar los resultados de las pruebas Saber 11?

Los resultados de las pruebas Saber 11 están disponibles desde el pasado 10 de octubre en la página web del Icfes. Para consultarlos, los estudiantes deberán realizar el siguiente proceso:

Ingresar al portal web icfes.gov.co .

. Dar clic en el botón “Consulta aquí” para acceder a la plataforma que muestra los resultados.

para acceder a la plataforma que muestra los resultados. Digitar los datos para la consulta como tipo y número de documento, fecha de nacimiento y número de registro. Además, deberá superar la validación de identidad que aparece en la plataforma.

y número de registro. Además, deberá superar la validación de identidad que aparece en la plataforma. Una vez realice este proceso, podrá revisar la puntuación global que obtuvo en la prueba Saber 11, así como la que alcanzó en cada componente.

Cabe señalar que la puntuación global de este examen se calcula a partir de la ponderación que tienen sus componentes. El resultado se multiplica por 3, a excepción de Inglés, y luego se divide entre 13 para recibir la calificación final.

¿Qué incentivos reciben los estudiantes con buen puntaje en el Icfes?

El puntaje Icfes es un requisito que solicitan muchas universidades en Colombia para acceder a una carrera de pregrado. Sin embargo, este también le permite acceder a subsidios y demás incentivos si logra alcanzar la excelencia académica.

Uno de ellos, es la distinción Andrés Bello. Esta es otorgada por el Icetex a aquellos estudiantes con los mejores resultados en la prueba Saber 11 para que se les pueda financiar el total de la matrícula durante su etapa de estudios.

Por otra parte, los alumnos podrán recibir diferentes incentivos como becas o ayudas económicas por parte de las universidades para que puedan llevar a cabo sus estudios de educación superior.