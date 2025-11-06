Pereira

Risaralda es sede de la 78ª Feria Nacional Cebú, se esperan más de 20 mil asistentes

El evento impulsa el desarrollo rural y el liderazgo ganadero del Eje Cafetero.

La feria se llevará a cabo hasta el 16 de noviembre de 2025 en el Coliseo de Ferias Salomón Armel, y reunirá a más de 2.800 ejemplares de ganado de las razas Brahman, Gyr, Guzerá, Red Sindhi, Nelore y Cruces F1, provenientes de más de 400 ganaderías nacionales e internacionales. Se espera la llegada de cerca de 20.000 asistentes, entre ganaderos, empresarios, inversionistas, técnicos, académicos y visitantes de todo el país y del exterior.

El evento se desarrollará en dos bloques temáticos: uno enfocado en las razas lecheras y otro en las razas de carne, lo que permitirá a los asistentes conocer los más recientes avances en genética bovina, manejo productivo, juzgamientos especializados, remates y espacios comerciales.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo referencia al evento y la importancia de que se realice en el departamento.

“Invitamos a los ganaderos del mundo a que nos acompañen en Risaralda, en nuestra Feria Nacional Cebú. Esperamos recibir más de 2.000 ejemplares de ganado, más de 400 ganaderías y dinamizar nuestra economía local”, afirmó el mandatario departamental.

Asimismo, con el programa “Echando Raíces”, se fomentará la participación de nuevas generaciones en la ganadería, promoviendo el relevo generacional y garantizando la sostenibilidad del sector.

La Feria Nacional Cebú 2025 se proyecta como una plataforma clave para visibilizar el progreso de los pequeños y medianos ganaderos de Risaralda, impulsar las buenas prácticas ganaderas, promover la certificación sanitaria, y dinamizar sectores complementarios como el turismo, las artesanías y la cultura cafetera de la región, reafirmando a Pereira como epicentro nacional del desarrollo agropecuario.

