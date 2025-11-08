Así reaccionó la prensa mundial al golazo de Luis Díaz en Bundesliga

El golazo de Luis Díaz en la Bundesliga frente a Unión Berlín / Getty Images / A. Scheuber

¡Luis Díaz imparable! En la mañana de este sábado 8 de noviembre el Bayern Múnich igualó 2-2 con Unión Berlín por la jornada once de la Bundesliga. Este es el primer empate que consigue el equipo de Vincent Kompany en la Liga Alemana; sin embargo, se sigue consolidado como líder del campeonato con 28 unidades.

Bayern inició perdiendo el duelo al minuto 27’ pero que Lucho fue el encargado de igualar al 38′ con un golazo.

El guajiro comenzó la jugada cerca del borde del área a través de una combinación con Josip Stanišić, quien le devolvió el balón con un pase que se fue muy largo. Díaz logró llegar justo a la línea de fondo, casi sin ángulo, y remató al palo del arquero Frederik Rønnow.

‘Lucho’ alcanzó su undécimo gol en 17 partidos con el Bayern Múnich durante la temporada. Además, este tanto representa su sexto en la Bundesliga y marca su segundo encuentro anotando

REPASE ACÁ EL GOLAZO DE LUCHO CON EL BAYERN

A continuación el golazo de Luis Díaz

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Así reaccionó la prensa mundial con el golazo de Lucho

Sobre esta acción, “Bild” reconocido periódico de Alemania tituló: “La magia de Díaz”, acompañado de un encabezado: “Todo el mundo habla de Díaz”.

En el periódico resalta un duelo de alta intensidad en la Bundesliga, el Bayern Múnich encontró el empate gracias a una genialidad de Luis Díaz.

Le puede interesar: ¡Bayern Múnich domina la Bundesliga de la mano de Lucho Díaz! Así quedó en la tabla de posiciones

“El Bayern empata con una increíble jugada individual. Díaz se desliza en el área del Unión, evitando que el balón salga, deja atrás a Haberer con un giro inteligente y dispara al ángulo más lejano desde un ángulo casi imposible (minuto 38/6.º gol en la Bundesliga). ¡Absolutamente increíble!“.

Vea acá otros titulares sobre el golazo de Luis Díaz en la Bundesliga: