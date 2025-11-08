Bayern Múnich se florea por récord de Luis Díaz: “Que siga sumando, mi llave”

Luis Díaz de Selección Colombia y FC Bayern Múnich / Getty Images, / S. Mellar

Luis Díaz es el futbolista colombiano que mejor presente atraviesa en el penúltimo mes del año, ya que suma 10 goles y 5 asistencias en 16 participaciones con Bayern Múnich, máximo ganador alemán de la Champions League (6) y de Bundesliga (34).

Durante el último compromiso por Champions League, ‘Lucho’ convirtió un doblete y superó a Jackson Martínez en la cima de los máximos goleadores colombianos en la competencia de clubes más relevante del mundo.

Máximos goleadores colombianos en Champions League

Pos Jugador Goles 1. Luis Díaz 14 2. Jackson Martínez 13 3. Radamel Falcao García 12 4. Duván Zapata 8

Bayern Múnich se rindió al récord de Luis Díaz

A través de la cuenta oficial de Bayern Múnich Español, en ‘X’, el club realizó una publicación donde resaltó las cifras de Luis Fernando Díaz Marulanda, y agregó:

“Un colombiano para la historia”, tituló

“Luis Díaz igualó a Jackson Martínez como el futbolista colombiano con más goles en la Champions League. ¡Y que siga sumando, mi llave!”, sentenció con la siguiente publicación:

En la Liga de Campeones, el guajiro registra 3 goles con el equipo alemán, 6 con Liverpool y 5 en Porto, incluido uno en la ronda previa a la fase de grupos.

Próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich

De acuerdo con el calendario de Bundesliga, el conjunto ‘Bávaro’ visita a Unión Berlín, el sábado 8 de noviembre, a partir de las 9:30 pm (hora Colombia), durante la fecha 10.

Bayern conserva un invicto de 16 compromisos, pues su última derrota fue ante PSG en los cuartos de final del Mundial de Clubes.