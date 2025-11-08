¡Bayern Múnich domina la Bundesliga de la mano de Lucho Díaz! Así quedó en la tabla de posiciones. (Photo by Andreas Gora/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

¡Continúa el invicto del Bayern Múnich en la Bundesliga! El equipo bávaro salió airoso de la durísima prueba que se le presentó este sábado 8 de noviembre, cuando visitó al Unión Berlín en el Stadion An der Alten Försterei.

REPASE ACÁ EL PARTIDO ENTRE UNIÓN BERLÍN Y BAYERN MÚNICH EN LA BUNDESLIGA

A los 27 minutos de partido, el equipo de la capital alemana se puso en ventaja, gracias a la pelota parada. Un saque de esquina fue sorpresivamente ejecutado a media altura y a la altura del punto penal apareció Danilho Doekhi para abrir la cuenta.

Ahora bien, a los 38′ llegó la tranquilidad bávara de la mano de Luis Díaz. El colombiano tiró una pared larga con Josip Stanišić y aunque parecía que se le iba el balón sobre la línea final, alcanzó a impedirlo. Estando en el suelo, Lucho eludió a su rival con un toque sutil y definió con un bombazo al palo del arquero.

VEA ACÁ EL ESPECTACULAR GOL DE LUIS DÍAZ EN LA BUNDESLIGA CON EL BAYERN MÚNICH

Y cuando parecía que en cualquier momento llegaría el tanto del Bayern, la “bendita pelota quieta” le dio otra felicidad al Berlín. Nuevo centro de costado que Harry Kane no logra despejar y el rebote queda justo en Doekhi, que definió cruzado. Locura en la capital.

Ahora bien, el Bayern jamás tiró la toalla y encontró en el tiempo de reposición la paridad definitiva. Tom Bischof recibió en absoluta soledad por izquierda y envió un balón perfecto al área, donde llegó Kane para decretar de cabeza el 2-2 final.

ASÍ QUEDÓ LUIS DÍAZ EN LA TABLA DE GOLEADORES DE LA BUNDESLIGA

Así está Bayern Múnich en la tabla de posiciones de la Bundesliga

Resultados de la fecha 10 de la Bundesliga

Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

Werder Bremen 2-1 Wolfsburgo

Hoffenheim 3-1 RB Leipzig

Bayer Leverkusen 6-0 Heidenheim

Hamburgo 1-1 Borussia Dortmund

Partidos restantes de la fecha 10 de la Bundesliga