Contraloría vigila proceso con el que la Agencia Nacional de Minería recupera 147.000 activos

Esta recuperación busca devolver al Estado más de 147.000 bienes de Prodeco, entre maquinaria, equipos e inmuebles, bajo la supervisión de la Contraloría

Minería ilegal. Cortesía Fuerzas Militares.

Manuela Navarro

La Agencia Nacional de Minería, ANM, continúa avanzando en el proceso para el sector minero del país, que consiste en la recuperación y reversión de más de 147.000 activos del grupo Prodeco, los cuales pasarán a manos del Estado en condiciones de operatividad.

Este proceso consiste en la liquidación y reversión que desarrolla con seguimiento permanente de la Contraloría General de la República, garantizando un control fiscal preventivo y transparente.

Esta actuación se originó en 2021, cuando Prodeco renunció a los contratos de explotación de carbón en las minas La Jagua y Calenturitas, ubicadas en el departamento del Cesar. Desde entonces, la ANM ha adelantado las etapas legales de liquidación y reversión, fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y control sobre cada uno de los bienes.

“Estamos culminando una tarea histórica para la minería colombiana. Este proceso exige coordinación interinstitucional, rigor técnico y compromiso con la transparencia”, afirmó Lina Franco, presidenta de la ANM.

Acciones para proteger el patrimonio nacional

Tras el control de advertencia emitido por la Contraloría en enero de 2024, la ANM implementó medidas técnicas, jurídicas y administrativas para garantizar la valoración, planeación y administración adecuada de los bienes revertidos. Estas acciones buscan proteger el patrimonio de todos los colombianos y asegurar que los activos mantengan su valor y funcionalidad.

El trabajo se ha realizado con autoridades ambientales y otras entidades del Gobierno Nacional, con el propósito de que las decisiones sobre el futuro de los activos generen impactos positivos en el Cesar y contribuyan al bienestar de las comunidades mineras de la región.

Inversión extranjera en minería cayó 31% en Colombia durante el primer semestre de 2025

La industria minera colombiana atraviesa un momento decisivo. De acuerdo con el Boletín Estadístico Minería en Cifras de la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética, la inversión extranjera directa en minas y canteras cayó un 31% en el primer trimestre de este año, reflejando un entorno de menor dinamismo, dificultades en la ejecución de proyectos y señales de incertidumbre para los inversionistas.

A esto se suma la disminución de la demanda nacional de materiales de construcción, que entre 2022 y 2025 ha caído cerca del 18%.

Según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas), esta es una tendencia que limita la actividad constructora y pone en evidencia la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura 5G para dinamizar el consumo interno de materiales, mejorar la conectividad y reactivar el sector.

Factores que han influido:

Entre los factores que han influido en el comportamiento del sector se encuentran la ralentización de la ejecución de obras públicas, la falta de claridad regulatoria y los desafíos ambientales y sociales en los territorios mineros. Un conjunto de elementos que ha generado un entorno más exigente para las empresas.

