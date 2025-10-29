Colombia y Arabia Saudita firman acuerdos estratégicos en energía, minería e inversión sostenible

Durante la visita oficial a Arabia Saudita, el Gobierno colombiano firmó una serie de acuerdos enfocados en fortalecer la cooperación bilateral en áreas de energía, minería, educación, inversión y cultura. Estos memorandos de entendimiento (MoU) fueron suscritos en Riad con la participación del presidente Gustavo Petro, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la canciller, Rosa Villavicencio.

Uno de los acuerdos más importantes se firmó con el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, en el que se busca fortalecer la alianza para el desarrollo de proyectos energéticos conjuntos. El documento incluye cooperación en petróleo, gas, energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno verde, además de la implementación de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Además, también se prevé la creación de un equipo de ambas naciones que coordinará investigaciones, intercambios técnicos y la ejecución de proyectos específicos, con una vigencia de cinco años.

En materia minera e industrial, acordaron atraer inversión extranjera en minerales críticos como níquel, cobre, fosfatos y litio, esenciales para la transición energética. El ministro Edwin Palma sostuvo una reunión bilateral con su homólogo saudí, Bandar Al Khorayef, donde se discutió la posibilidad de alianzas público–privadas y la financiación de proyectos de minería sostenible a través del Fondo Saudí de Desarrollo Industrial y el Fondo de Inversión Pública (PIF).

Estos acuerdos consolidan a Colombia como un socio estratégico en América Latina para las inversiones saudíes en energía limpia y proyectos de minería responsable.