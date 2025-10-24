Yamil Arana pide frenar expansión de grupos armados al servicio de la minería ilegal

En su intervención en el consejo de seguridad, el mandatario señaló que el avance de las estructuras criminales es preocupante. En los últimos años, el número de militantes de esos grupos en el sur de Bolívar ha crecido en un 300%.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Señor ministro, usted y su equipo pueden verificarlo: ese incremento está directamente relacionado con la minería ilegal, que se ha convertido en la principal fuente de financiación de esas organizaciones”.

Sostuvo que le inquieta el nivel de sofisticación que han alcanzado esos grupos. En ocasiones, parece que incluso superan la capacidad de nuestra inteligencia militar. “Lo menciono porque, cuando recibimos alertas de posibles ataques en alguna población gracias a la comunidad y solicitamos apoyo al Ejército, siempre encontramos compromiso y valentía”, sostuvo.