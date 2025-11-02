Inversión extranjera en minería cayó 31% en Colombia durante el primer semestre de 2025

La industria minera colombiana atraviesa un momento decisivo. De acuerdo con el Boletín Estadístico Minería en Cifras de la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética, la inversión extranjera directa en minas y canteras cayó un 31% en el primer trimestre de este año, reflejando un entorno de menor dinamismo, dificultades en la ejecución de proyectos y señales de incertidumbre para los inversionistas.

Lea también: Colombia y Arabia Saudita firman acuerdos estratégicos en energía, minería e inversión sostenible

A esto se suma la disminución de la demanda nacional de materiales de construcción, que entre 2022 y 2025 ha caído cerca del 18%.

Según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas), esta es una tendencia que limita la actividad constructora y pone en evidencia la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura 5G para dinamizar el consumo interno de materiales, mejorar la conectividad y reactivar el sector.

Factores que han influido:

Entre los factores que han influido en el comportamiento del sector se encuentran la ralentización de la ejecución de obras públicas, la falta de claridad regulatoria y los desafíos ambientales y sociales en los territorios mineros. Un conjunto de elementos que ha generado un entorno más exigente para las empresas.

Le puede interesar: Piden al Gobierno Nacional puesto de mando unificado para combatir la minería ilegal en el Tolima

Con este panorama sobre la mesa, el Plan Nacional de Desarrollo Minero a 2035 se presenta como una hoja de ruta clave para recuperar el crecimiento de la industria y proyectarla hacia una etapa de transformación sostenida en el tiempo.

También plantea fortalecer la planificación geológica, la seguridad jurídica y la capacidad institucional, tres ejes que resultan esenciales para atraer inversión responsable y mejorar la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades. A través de una visión de largo plazo, el plan promueve una minería más inclusiva, participativa y conectada con las necesidades regionales, reconociendo que la sostenibilidad sólo será posible si el desarrollo llega de manera equitativa a los territorios.

Estos temas serán abordados en el XXV Congreso Nacional en Derecho Minero-Energético, organizado por la Universidad Externado de Colombia los días 13 y 14 de noviembre, donde se reunirán expertos nacionales y extranjeros, el sector público y privado y académicos que debatirán sobre el papel del plan y los caminos que pueden consolidar una minería moderna, competitiva y sostenible para el país.