Economía

Inversión extranjera en minería cayó 31% en Colombia durante el primer semestre de 2025

El más reciente informe de la ANM y la UPME revela una caída del 31% en la inversión extranjera directa en minas y canteras durante el primer semestre del año.

Minería. Cortesía: Getty Images

Minería. Cortesía: Getty Images / Monty Rakusen

La industria minera colombiana atraviesa un momento decisivo. De acuerdo con el Boletín Estadístico Minería en Cifras de la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética, la inversión extranjera directa en minas y canteras cayó un 31% en el primer trimestre de este año, reflejando un entorno de menor dinamismo, dificultades en la ejecución de proyectos y señales de incertidumbre para los inversionistas.

Lea también: Colombia y Arabia Saudita firman acuerdos estratégicos en energía, minería e inversión sostenible

A esto se suma la disminución de la demanda nacional de materiales de construcción, que entre 2022 y 2025 ha caído cerca del 18%.

Según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas), esta es una tendencia que limita la actividad constructora y pone en evidencia la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura 5G para dinamizar el consumo interno de materiales, mejorar la conectividad y reactivar el sector.

Factores que han influido:

Entre los factores que han influido en el comportamiento del sector se encuentran la ralentización de la ejecución de obras públicas, la falta de claridad regulatoria y los desafíos ambientales y sociales en los territorios mineros. Un conjunto de elementos que ha generado un entorno más exigente para las empresas.

Le puede interesar: Piden al Gobierno Nacional puesto de mando unificado para combatir la minería ilegal en el Tolima

Con este panorama sobre la mesa, el Plan Nacional de Desarrollo Minero a 2035 se presenta como una hoja de ruta clave para recuperar el crecimiento de la industria y proyectarla hacia una etapa de transformación sostenida en el tiempo.

También plantea fortalecer la planificación geológica, la seguridad jurídica y la capacidad institucional, tres ejes que resultan esenciales para atraer inversión responsable y mejorar la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades. A través de una visión de largo plazo, el plan promueve una minería más inclusiva, participativa y conectada con las necesidades regionales, reconociendo que la sostenibilidad sólo será posible si el desarrollo llega de manera equitativa a los territorios.

Estos temas serán abordados en el XXV Congreso Nacional en Derecho Minero-Energético, organizado por la Universidad Externado de Colombia los días 13 y 14 de noviembre, donde se reunirán expertos nacionales y extranjeros, el sector público y privado y académicos que debatirán sobre el papel del plan y los caminos que pueden consolidar una minería moderna, competitiva y sostenible para el país.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad