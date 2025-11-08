Marc Anthony vuelve a Bogotá con su “En Vivo Tour 2025”: fecha, lugar, transporte y boleteria

Bogotá se prepara para recibir a uno de los artistas más influyentes de la música latina: Marc Anthony, quien regresa el jueves 13 de noviembre de 2025 al Coliseo MedPlus con su espectacular “En Vivo Tour 2025”.

El evento promete ser una noche inolvidable, con un repertorio que recorre los grandes éxitos que lo consagraron como el Rey de la Salsa, además de nuevas colaboraciones que reafirman su vigencia.

Con más de 30 millones de discos vendidos, múltiples Premios Grammy y Latin Grammy, y una carrera que abarca más de tres décadas, Marc Anthony ha dejado una huella imborrable en la música. Nacido en Nueva York en 1968, de padres puertorriqueños, comenzó su carrera como cantante de freestyle y pop latino, pero fue en la salsa donde encontró su voz definitiva. Su estilo apasionado y su potente interpretación lo han convertido en un referente global.

En Bogotá, compartirá escenario con Willy García, exintegrante del Grupo Niche, y Jessi Uribe, figura destacada de la música popular colombiana.

El público podrá disfrutar de himnos como “Vivir mi vida”, “Valió la pena”, “Tu amor me hace bien” y “Qué precio tiene el cielo”, además de su reciente éxito “Volver”, junto a Piso 21 y Beéle, que rinde homenaje a su conexión con Colombia.

El Coliseo MedPlus, con capacidad para más de 20 mil asistentes, se consolida como epicentro de los grandes espectáculos en el país.

Para facilitar la experiencia, se han dispuesto soluciones logísticas como parqueaderos oficiales, rutas de transporte compartido (RutaLive) y protocolos de seguridad para garantizar una jornada sin contratiempos.

Las entradas están disponibles desde $230.000 COP en TaquillaLive, y se espera un lleno total. Este concierto no solo celebra la música, sino también la unión de géneros y generaciones, en una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes.