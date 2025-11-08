“Solo se escuchaban gritos y ambulancias”: así vivieron los habitantes de Tunja

Se espera que la Policía Metropolitana de Tunja y la Primera Brigada del Ejército entreguen un comunicado oficial en las próximas horas.

Tunja

Momentos de angustia y temor vivieron los habitantes de los barrios cercanos al Batallón Bolívar de Tunja en la mañana de este sábado 8 de noviembre, cuando una fuerte explosión sacudió la zona tras el hallazgo de una volqueta cargada con presuntos artefactos explosivos.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el hecho ocurrió hacia las 6:30 de la mañana, cuando varios residentes fueron alertados sobre la presencia del vehículo frente a sus viviendas. Uno de ellos, identificado como Alcalá, recordó que la situación generó pánico inmediato.

“Nos avisaron que había una volqueta cargada con 24 tatucos apuntando hacia el Batallón Bolívar. Enseguida nos ordenaron salir de las casas. Fue un caos total”, relató.

El testigo aseguró que se encontraba en la esquina de la calle cuando se produjo la detonación.

“Cuando estalló todo fue confusión. Solo se escuchaban gritos, la gente llorando, temblando, ambulancias por todos lados. Sentí que explotaron como ocho”, agregó con voz entrecortada.

Otro de los habitantes del sector, Andrés Felipe, manifestó que el estruendo fue tan fuerte que le afectó los oídos.

“Nunca habíamos vivido algo así. Fue muy duro, muy fuerte. En el momento de la explosión estaba algo cerca y sentí un dolor intenso en los oídos”, comentó.

La comunidad, aún conmovida por lo sucedido, permanece atenta a las indicaciones de las autoridades mientras se realizan las labores de verificación del vehículo y se mantiene restringido el acceso al área.