Tensión en Tunja por vehículo sospechoso frente al Batallón Bolívar | Secretaria de Gobierno de Boyacá Alejandra Pico

La tranquilidad del sector oriental de Tunja se vio interrumpida este sábado tras el hallazgo de una volqueta abandonada y cargada con cilindros frente al Batallón Bolívar.

La situación generó alarma entre los residentes de los barrios El Dorado y Prados de Alcalá, quienes fueron evacuados mientras unidades del Ejército y la Policía Metropolitana aseguraban el área. El operativo continúa en desarrollo para establecer si el vehículo contiene artefactos explosivos.

Autoridades detonaron controladamente una volqueta abandonada cerca del Batallón de Tunja . Foto: W Radio Ampliar

La secretaria de Gobierno de Tunja, Alejandra Pico, informó que la administración municipal tuvo conocimiento de la situación desde las 5:30 de la mañana, gracias a alertas de la comunidad. «...Se recibió información de un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato se activaron todos los protocolos de atención junto con el Ejército, la Policía Nacional y la Alcaldía de Tunja, con el fin de corroborar lo que se encuentra en el vehículo...», señaló la funcionaria.

Volqueta abandonada cerca del Batallón de Tunja. Foto: W Radio Ampliar

Pico también confirmó que unidades antiexplosivos están realizando detonaciones controladas como medida de seguridad. «...En conjunto con toda la fuerza pública, siguiendo todos los protocolos, estamos realizando explosiones controladas. Pedimos a la comunidad tranquilidad. La seguridad sigue siendo nuestra prioridad...», declaró. La circulación en el sector permanece restringida y las autoridades recomiendan evitar el área mientras avanzan las labores de verificación.