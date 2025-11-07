“Entran América y Santa Fe a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana”: Hugo Rodallega

Los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana están a la vuelta de la esquina. Este fin de semana se estará jugando la fecha 19 del todos contra todos y podría irse definiendo la suerte para varios equipos que están en la pelea por ingresar al grupo de los ocho.

Incluso hace algunas horas, la Dimayor dio a conocer los horarios en los que se disputará a la fecha 20. Ante esto solo quedan dos cupo a las finales por definirse, teniendo en cuenta que Águilas Doradas ocupa la séptima posición con 27 puntos y América es octavo con 26, pero aun no tienen asegurado su boleto.

Lea también: Pacho López: “No somos un equipo de cábalas, sino de fe... Estamos comprometidos en ser bicampeones”

Uno de esos equipos que pelea por la clasificación es Santa Fe, el actual campeón de Colombia, que ocupa la decima posición con 25 unidades, aun tiene opciones claras de clasificar, pero debe ganarle a Cali y Alianza.

¿Qué dijo Rodallega sobre los cuadrangulares?

El experimentado delantero Hugo Rodallega que es el capitán del equipo cardenal, ha hablado sobre los dos juegos que le restan a Santa Fe en esta fase de la Liga. “Nosotros estamos convencidos que nos alcanza para clasificar, por eso vamos por los 6 puntos”.

Es valido mencionar que en el semestre anterior los Albirojos clasificaron octavos a los cuadrangulares y terminaron ganando el campeonato del primer semestre, Rodellega incluso dijo cuales serian los dos equipos que se quedan con esos cupos que restan por definirse.

Le podría interesar: Reclasificación 2025: Cupos a Libertadores y Sudamericana tras triunfo del América en Tunja

“Para mi entran Santa Fe y América de Cali y salen Águilas Doradas y Alianza”, indicó el futbolista vallecaucano para Zona Libre de Humo.

El próximo juego de Santa Fe será ante Deportivo Cali el sábado 8 de noviembre a las 8:30 p.m (hora colombiana) en el estadio El Campín de Bogotá, compromiso que debe ganar, si o si para seguir con vida. Sobre este juego el futbolista indicó “Si no le ganamos a Cali quedamos por fuera”.