Periodista denunció insultos y un gesto obsceno de Teo Gutiérrez

Polémica en Barranquilla por cuenta de Teófilo Gutiérrez. Según denunció el periodista Sergio Vargas Cuesta a través de redes sociales, el experimentado delantero lo insultó con groserías y un gesto obsceno.

La situación se dio este jueves 23 de octubre, cuando el equipo rojiblanco estaba abordando el bus. En medio de esto, Teo se quedó mirando a Vargas, le hizo pistola y cuando subió al vehículo gritó: “Sapo hijue…”.

Frente a lo ocurrido, Sergio Vargas escribió: “Así tratan los jugadores de Junior a los periodistas. Ni hablar de lo que dirán y harán otros. Teo viene y me hace ‘pistola’ y me dice ‘sapo hp’. Al menos de mi parte nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador”.

Y adjuntó las siguientes pruebas:

Así tratan los jugadores de @JuniorClubSA a los periodistas. Ni hablar de lo que dirán y harán otros.



Teo viene y me hace “🖕🏼” y me dice “sapo hp”. Al menos de mi parte nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador. pic.twitter.com/kxeErfchkd — Sergio Vargas Cuesta (@Sergiovacu) October 23, 2025

Le pude interesar: Dimayor toma decisión definitiva en caso Alfredo Morelos: ¿Se le retira su sanción por simulación?

Horas después de la polémica situación, Vargas informó en su cuenta de X que Teófilo lo buscó para aclararle que los gestos no fueron en su contra y en dicho sentido no tenía ningún problema con él. Ahora bien, sí aceptó estar molesto por un comentario que hizo el periodista por la titularidad del delantero en el partido del sábado anterior ante Deportivo Pereira.

“Teo se comunicó conmigo y me manifestó que los gestos no fueron hacia mí. Además, me hizo saber que no hay nada personal así como yo le expresé lo mismo. Sin embargo, sí se molestó por el comentario que hice sobre el motivo que lo llevó a ser titular contra Pereira”, escribió.

También puede leer: Dura confesión de Henry Rojas: así reaccionó al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo