Programase: Así se jugará la fecha 20 de la Liga Colombiana

América vs Medellín por la fecha 20 de la Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

La Liga Colombiana cada vez se acerca más a sus fases finales. En la mañana de este viernes 7 de noviembre, la Dimayor confirmó el horario de 8 de los 10 partidos, que se jugarán en la fecha 20 del campeonato colombiano.

Los partidos que aún faltan por definir en esta última jornada del todos contra todos son; Chicó vs. Millonarios y Cali vs. Once Caldas. Mientras que esta fecha la abrirá Equidad vs. Pereira el miércoles 12 de noviembre, en el estadio de Techo a partir de las 4:00 p.m.

Lea también: Preocupación en el América: Varios jugadores terminaron con molestias tras partido ante Chicó

En esta fecha 20 de la Liga Colombiana se jugarán 7 partidos en simultanea, teniendo en cuenta que Águilas, América, Alianza, Santa Fe y Llaneros, son los equipos que pelean por un cupo en las finales.

Lo único certero hasta el momento es que solo quedan dos plazas dentro del grupo de los ocho. Nacional, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza, Tolima y Junior, ya están clasificados a los cuadrangulares del torneo de clausura.

⚽📋 ¡Conoce la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la Fecha 18 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025!#LoDamosTodo pic.twitter.com/xJ018UYwy2 — DIMAYOR (@Dimayor) November 7, 2025

Programación fecha 20 de Liga BetPlay

Miércoles 12 de noviembre

Equidad vs. Pereira - 4:00 p.m. (hora Colombia) - estadio de Techo

Jueves 13 de noviembre

Águilas vs. Tolima - 7:00 p.m. - estadio Alberto Grisales

Llaneros vs. Envigado - 7:00 p.m. - estadio Bello Horizonte

Junior vs. Nacional - 7:00 p.m. - estadio Metropolitano

Santa Fe vs. Alianza - 7:00 p.m. - estadio El Campín

Unión Magdalena vs. Fortaleza - 7:00 p.m. - estadio Sierra Nevada

Medellín vs. América - 7:00 p.m. - estadio Atanasio Girardot

Pasto vs. Bucaramanga - 7:00 p.m. - estadio Libertad

Por definir