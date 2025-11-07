Programase: Así se jugará la fecha 20 de la Liga Colombiana
Se acerca la última jornada del todos contra todos en el campeonato colombiano.
La Liga Colombiana cada vez se acerca más a sus fases finales. En la mañana de este viernes 7 de noviembre, la Dimayor confirmó el horario de 8 de los 10 partidos, que se jugarán en la fecha 20 del campeonato colombiano.
Los partidos que aún faltan por definir en esta última jornada del todos contra todos son; Chicó vs. Millonarios y Cali vs. Once Caldas. Mientras que esta fecha la abrirá Equidad vs. Pereira el miércoles 12 de noviembre, en el estadio de Techo a partir de las 4:00 p.m.
En esta fecha 20 de la Liga Colombiana se jugarán 7 partidos en simultanea, teniendo en cuenta que Águilas, América, Alianza, Santa Fe y Llaneros, son los equipos que pelean por un cupo en las finales.
Lo único certero hasta el momento es que solo quedan dos plazas dentro del grupo de los ocho. Nacional, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza, Tolima y Junior, ya están clasificados a los cuadrangulares del torneo de clausura.
Programación fecha 20 de Liga BetPlay
Miércoles 12 de noviembre
- Equidad vs. Pereira - 4:00 p.m. (hora Colombia) - estadio de Techo
Jueves 13 de noviembre
- Águilas vs. Tolima - 7:00 p.m. - estadio Alberto Grisales
- Llaneros vs. Envigado - 7:00 p.m. - estadio Bello Horizonte
- Junior vs. Nacional - 7:00 p.m. - estadio Metropolitano
- Santa Fe vs. Alianza - 7:00 p.m. - estadio El Campín
- Unión Magdalena vs. Fortaleza - 7:00 p.m. - estadio Sierra Nevada
- Medellín vs. América - 7:00 p.m. - estadio Atanasio Girardot
- Pasto vs. Bucaramanga - 7:00 p.m. - estadio Libertad
Por definir
- Chicó vs. Millonarios
- Cali vs. Once Caldas