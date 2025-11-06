Nacional y Medellín no podrían usar el Atanasio Girardot, en caso de ser finalistas: esto pasó / Colprensa

Y una vez más, todo parece indicar que habrá nuevos problemas en el calendario del fútbol colombiano. Como si el retraso que sufrió la Liga por cuenta del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali no fuese suficiente, ahora las finales de los torneos locales podrían verse afectadas por la falta de planeación.

Recientemente, se dio a conocer la información de que la gran final de la Liga se llevaría a cabo el 10 (IDA) y 13 de diciembre (VUELTA), mientras que en Copa se tendría estipulado el 17 (IDA) y 20 (VUELTA) del mismo mes. Ahora bien, en caso de que Atlético Nacional o Independiente Medellín avancen a estas instancias, se quedarían sin poder usar el Atanasio Girardot, según la información que recientemente brindó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor.

Le puede interesar: Alfredo Morelos sobre su posible renovación con Atlético Nacional: “Estamos hablando”

Atanasio Girardot de Medellín. (Photo by Jasper Juinen - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jasper Juinen - FIFA Ampliar

Nacional y Medellín no podrían usar el Atanasio Girardot, en caso de ser finalistas

Este miércoles 5 de noviembre, Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, realizó un evento en el Atanasio Girardot para anunciar la remodelación del mítico escenario del deporte antioqueño. Entre los invitados estuvo el presidente Carlos Mario Zuluaga, quien habló sobre temas diversos relacionados al campeonato.

Nuevo Atanasio Girardot Ampliar

En diálogo con el medio ‘Gente, pasión y fútbol’, el máximo directivo del balompié reveló que el Atanasio Girardot sería prestado entre el 13 y 20 de diciembre para el concierto ‘Juntos de nuevo’ (música popular y vallenato).

Ahora bien, dichas fechas se cruzan con el partido de vuelta de la final liguera y con ambos partidos de la final copera. La cuestión es que tanto Atlético Nacional como Independiente Medellín están cerca de sobrepasar las semifinales de Copa y podría darse una final antioqueña; además de que ambos avanzaron a cuadrangulares de la Liga y al menos uno podría meterse en la disputa por el título.

Así las cosas, de darse alguno de los escenarios anteriormente mencionados, alguno de estos dos equipos, o incluso ambos, se quedarían sin poder ejercer su localía en el Atanasio Girardot, algo nunca antes visto.