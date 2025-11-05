Salario mínimo 2026: Benedetti se adelanta al debate y estima que llegaría a $1.800.000

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al anticiparse a la discusión sobre el aumento del salario mínimo y afirmar que para 2026 podría ubicarse en $1.800.000.

Aunque el ajuste aún no ha sido debatido formalmente por el Gobierno ni los gremios, sus declaraciones abren el debate público sobre el alcance de la medida, la importancia de la época electoral y su impacto en la economía nacional.

Luego de afirmar que el gobierno de Gustavo Petro como proyecto es el mejor y que se debe buscar su continuidad. El ministro del interior Armando Benedetti se adelantó a la discusión y anunció que probablemente el salario mínimo puede terminar este año en $1.800.000 y con el pago del 100 por ciento del recargo nocturno, del domingo y el festivo.

Resaltó que antes de la llegada de la actual administración, un obrero ganaba $1.000.000, pero hoy gana más de $1.600.000 y al final de año, probablemente su salario quede redondeando los $1.800.000.

#POLÍTICA El ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti) se habría anticipado a la discusión y anunció en que el salario mínimo del próximo año llegaría a $1.800.000 millones.



“La clase media tiene que entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia… pic.twitter.com/0jWcCfeAGl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2025

Finalmente, aseveró en que ”la clase media tiene que entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a ellos”.

¿Cuándo inicia la discusión para el salario mínimo 2026?

Se acerca el fin de año y con el la fecha en la que inicia la discusión para establecer el monto de salario mínimo para el próximo año.

Aunque no hay una fecha establecida, el Gobierno deberá empezar pronto a establecer una mesa de diálogo con los líderes de los diferentes sectores productivos del país, para firmar el ajuste del salario que regirá a los colombianos en 2026.

En las últimas semanas, se ha hablado de proyecciones sobre un posible aumento entre 6,5% y el 7%, es decir, que el salario mínimo tendría un incremento entre los $90.995 y $99.110, y de esta forma terminaría el año en $1.515.495 y $1.522.610, más el auxilio de transporte.

Sin embargo, el anuncio del ministro del Interior deja un abre bocas sobre lo que podría terminar el ajuste del salario mínimo para el cierre del año.