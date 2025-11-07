¿Por qué es bueno licuar la cáscara de banano en agua?: estos son sus beneficios

El banano es una de las frutas más populares entre muchas personas al ser una buena fuente de carbohidratos, potasio y magnesio. Estos son elementos fundamentales para mejorar la salud digestiva y regular la actividad del corazón, así como la presión arterial.

Este producto viene envuelto en una cáscara que por lo general se desecha en la basura debido a que aparentemente no se le puede dar un uso en especial. Sin embargo, hay otros fines en los cuales se puede aprovechar; incluyendo un licuado que se hace con agua, ya que este tiene una gran utilidad dentro de la casa.

Y es que esta combinación se convierte en un fertilizante muy útil en el jardín que ayuda a que las plantas crezcan de forma sana. Al estar compuesta de minerales como el potasio, fósforo y calcio, la cáscara de banano permite que estas puedan desarrollar raíces más firmes y tengan flores muy fuertes.

¿Cómo se fabrica este fertilizante de plantas?

Para preparar este fertilizante de plantas hecho con cáscara de banano y agua, el procedimiento es el siguiente:

Se deben reunir las cáscaras limpias de dos o tres bananos . Es importante que cada una de ellas no contengan ningún resto del fruto.

. Es importante que cada una de ellas no contengan ningún resto del fruto. Estas se deben cortar en trozos pequeños para luego ponerlos en la licuadora.

en la licuadora. Añadir un vaso de agua de aproximadamente unos 200 mililitros, y luego licuar ambos productos hasta obtener una mezcla homogénea.

Una vez obtenga el fertilizante fabricado con cáscara de banano, deberá verterlo directamente sobre la tierra, ya sea cerca de la base de las plantas o en la zona de las raíces. Asimismo, es importante evitar que el producto caiga sobre las hojas para que estas no se dañen, especialmente si estas son delicadas.

Por otra parte, es importante que realice el riego de las plantas con el fertilizante durante la primavera y el verano, pues en estas épocas del año es cuando las plantas logran recibir la mayor cantidad de nutrientes para su desarrollo. En caso de que no cuente con una cáscara de banano, puede sustituirla por otras frutas como la naranja o el limón con tal de aprovechar los minerales que estos contienen.

¿Qué otros usos puede tener la cáscara de banano?

Además de servir como fertilizante, la cáscara de banano puede tener diferentes usos dentro del hogar. Por ejemplo, se puede usar para hacer té o un batido. En este caso, se hierve y se añade a cualquiera de estas bebidas para aportar antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales como el potasio. Asimismo, ayuda a mejorar el sueño al contener un aminoácido como el triptófano, el cual produce serotonina y melatonina.

Por otra parte, también funciona como un mecanismo para cuidar la piel, ya que no solamente ayuda a hidratarla y rejuvenecerla, sino también a reducir la inflamación, el acné y las orejas. Incluso su interior se puede utilizar para frotar los zapatos o los muebles de cuero para que estos puedan adquirir brillo. Una vez haga este proceso, deberá pasarle un paño seco.