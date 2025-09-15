¿Por qué debe poner sal gruesa en la planta lengua de suegra? Esta es la razón

El poderoso significado de tener una planta lengua de suegra al interior de su casa, según Feng Shui

Aunque la planta es más conocida como Lengua de suegra, su nombre es Sansevieria. Normalmente es muy usada para decorar interiores en los hogares por su facilidad de cuidado y capacidad de purificar el aire, además de proteger espacios del Feng Shui.

En el feng shui, la lengua de suegra simboliza protección, fuerza y disciplina. Sin embargo, no se aconseja colocarla en dormitorios porque sus hojas puntiagudas generan lo que se conoce como energía cortante. Su mejor ubicación al interior de la casa es en entradas, pasillos y rincones, donde ayuda a armonizar y atraer energías positivas.

Lea también: No es café ni cascará de huevo: Este es el mejor abono casero para ‘resucitar’ sus plantas

La lengua de suegra también es considerada una planta de purificación ya que limpia el aire de toxinas, lo cual, según el feng shui, también ayuda a mejorar la energía del ambiente. Puede aportar fuerza, disciplina y enfoque, debido a que sus hojas rectas y rígidas simbolizan determinación y crecimiento ascendente.

Más allá de sus atributos estéticos y purificadores, esta planta es objeto de diversas creencias populares que le atribuyen el poder de limpiar la energía del hogar y alejar las malas energías. Es por esto que es tan fácil de encontrarla en diferentes hogares y se ha vuelto tendencia, un truco que se ha utilizado últimamente para ampliar sus atributos energéticos.

Planta 'Lengua de suegra en la habitación' (Foto vía Getty Images) Ampliar

¿Por qué poner sal gruesa?

El truco con sal gruesa consiste en colocar un puñado sobre la superficie de la tierra, normalmente tierra negra, distribuyéndolo alrededor del tallo. No actúa como fertilizante, ya que la sal no aporta nutrientes, pero se utiliza como protección energética. Se recomienda aplicarla en pequeñas cantidades y renovar una vez al mes para evitar dañar las raíces de la planta.

Le puede interesar: El poderoso significado de tener una planta lengua de suegra al interior de su casa, según Feng Shui

No se recomienda aplicar sal gruesa en grandes cantidades ya que podría resultar perjudicial para sus raíces y alternar el equilibrio del suelo.

De otra parte, lo que sí se recomienda para conservar la lengua de suegra saludable, es que se debe regar con moderación, garantizar un buen drenaje y evitar el exceso de humedad que pueda dañar sus raíces.

Más información: Zona de la casa donde se debe ubicar planta del dinero: “Atrae energía positiva y fortuna” Feng Shui

Se considera que esta práctica de poner un puñado de sal gruesa sobre la superficie de la tierra de la lengua de suegra, genera una barrera simbólica. Esta barrera, según los defensores de esta tradición, es eficaz para contrarrestar la envidia y las malas intenciones que puedan dirigirse hacia el hogar, funciona como un escudo energético que contribuye a mantener un ambiente armónico y libre de influencias negativas.

Se tiene la creencia que el buen estado de las plantas en el hogar es de gran influencia directa en la calidad del aire que se respira y, desde un punto de vista psicológico, también deriva en múltiples beneficios para quienes vivan en la casa.