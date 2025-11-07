MinEducación envía comisión a la Universidad del Atlántico ante crisis institucional

El viceministro de Educación Superior, Richard Moreno, confirmó que una comisión del Ministerio de Educación Nacional llegará este viernes a Barranquilla para atender la situación que atraviesa la Universidad del Atlántico, actualmente en paro indefinido convocado por la Asamblea Multiestamentaria.

El funcionario explicó en entrevista con Caracol Radio que la visita busca instalar una mesa de diálogo con los diferentes sectores universitarios, con el fin de escuchar sus reclamos y denuncias. “El ministro Daniel Rojas nos ha encomendado entender de manera directa las causas de las protestas y las peticiones que ha presentado la comunidad universitaria”, afirmó Moreno.

La comisión estará integrada por delegados del Viceministerio de Educación Superior, de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, y de otros funcionarios del despacho ministerial. Según el viceministro, las preocupaciones giran en torno a la participación democrática en la universidad, el proceso de designación del rector y denuncias sobre presuntas irregularidades en algunas facultades.

Inspección y acompañamiento de la Procuraduría

Moreno recordó que, aunque la universidad goza de autonomía, el Ministerio tiene la obligación constitucional de ejercer funciones de inspección y vigilancia, de acuerdo con la Ley 1740. En ese sentido, reveló que el caso ya fue puesto en conocimiento del grupo sancionatorio de esa dependencia, y que la Procuraduría General de la Nación acompañará el proceso.

Frente a los señalamientos sobre un convenio por 800 millones de pesos entre la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe, el viceministro señaló que no existe hasta el momento una queja formal relacionada con ese contrato, pero aseguró que cualquier información que se reciba será evaluada dentro de la indagación en curso.

“El propósito es garantizar el derecho a la educación y que la Universidad del Atlántico recupere su normalidad académica y administrativa”, concluyó el funcionario.