Densa neblina obliga a desviar vuelo en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Una densa neblina que cubrió la mañana de este viernes el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Soledad, afectó la operación aérea y obligó al desvío de un vuelo que tenía previsto aterrizar en Barranquilla.

El caso más relevante fue el del vuelo LA 4120 de Latam Airlines, procedente de Bogotá, que debía aterrizar a las 5:38 de la mañana, pero debido a las condiciones meteorológicas adversas fue desviado al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

De acuerdo con reportes de la Aeronáutica Civil y la terminal aérea, la visibilidad se redujo de manera considerable durante las primeras horas del día, lo que impidió el aterrizaje seguro de las aeronaves.

Más vuelos afectados por la neblina

Además del vuelo de Latam, se vieron afectados tres vuelos adicionales: el AVA 8524 de Avianca, también proveniente de Bogotá; el AVA 8546, que cubría la ruta desde Medellín; y el Wingo 7620, cuyo arribo estaba igualmente programado en horas de la mañana.

Las autoridades aeroportuarias informaron que la situación se normalizará una vez mejoren las condiciones climáticas. Entre tanto, se mantiene la recomendación a los pasajeros de mantenerse atentos a los comunicados oficiales de las aerolíneas sobre los nuevos horarios de llegada y salida