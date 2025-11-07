Amenazan a profesores de colegios en Soledad: la Alcaldía activó plan de vigilancia

Hay alerta entre la comunidad educativa en el municipio de Soledad, Atlántico, tras conocerse una supuesta amenaza contra profesores de dos colegios de la población.

Se trata de las instituciones educativas Villa María y Gabriel Escorcia Gravini. En la misiva, un grupo no especifico le hace una advertencia a al menos ocho profesores, a quienes los declaran “objetivo militar”.

Agregan que “no quieren ver a ningún estudiante perdiendo el año”. Además, aseguran que una docente estaría siendo “vigilada”. Al final el panfleto tiene la firma de “educación o plomo”.

Esto dice la Asociación de Educadores del Atlántico y la Alcaldía

Ante estas intimidaciones, desde Asociación de Educadores del Atlántico les exigieron a las autoridades las medidas pertinentes que garanticen la vida de los profesores.

“EXIGIMOS de ustedes las acciones pertinentes para que los organismos competentes inicien las investigaciones correspondientes y las acciones, que garanticen la vida y la seguridad de los docentes. Como organización sindical defendemos los derechos humanos y la escuela como territorio de paz y expresamos a los compañeros docentes de estas instituciones toda nuestra solidaridad e igualmente, haremos seguimiento a esta situación”, señalaron desde Adea.

La respuesta de la Alcaldía de Soledad no se hizo esperar y, por medio de un comunicado, señalaron que “el Consejo de Seguridad Municipal solicitó formalmente a las autoridades de pertinencia, abocar de manera inmediata, el conocimiento e investigación sobre la circulación de un panfleto, en el cual se estaría amenazando a varios docentes de una de nuestras instituciones educativas”.

Asimismo, “la Alcaldía de Soledad convocó al Consejo de seguridad tan pronto se tuvo conocimiento del hecho y espera el pronto esclarecimiento sobre la autenticidad del mismo y de sus autores, adicionalmente las autoridades garantizaron la seguridad de los entornos educativos del municipio”.