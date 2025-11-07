Contraloría solicita al Invías justificar uso de recursos en socializaciones de valorización

La Contraloría General de la República solicitó al Instituto Nacional de Vías (Invías) que, en un plazo máximo de tres días, entregue un informe sobre el origen y la destinación de los recursos empleados en las recientes socializaciones del proyecto de valorización que se desarrolla en varios municipios del Atlántico y Bolívar.

El requerimiento se da tras el reinicio de reuniones informativas por parte del Invías, pese a que el proyecto se encuentra suspendido mediante una medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Senador Meisel: “No se pueden usar fondos públicos en un proyecto suspendido”

Durante la primera audiencia pública realizada este jueves en el municipio de Malambo, el senador Carlos Meisel cuestionó la actuación del Invías y advirtió que no se puede destinar dinero público a un proyecto que, por orden judicial, está detenido.

“No voy a insistir en lo que todos conocemos: la inconveniencia de esta medida para la región Caribe. Aquí no estamos llenos de multinacionales ni le debemos nada al Gobierno en materia de infraestructura. Pero este asunto ya pasó al terreno legal. Esta mañana recibí un oficio de la Contraloría en el que se pide al Invías aclarar de dónde salen los recursos que están usando para estas socializaciones, y deberán explicar por qué están gastando dinero público en un proyecto que hoy está suspendido por orden judicial. Tienen todo el derecho de apelar o buscar levantar las medidas cautelares, pero deben entender que esto podría constituir un detrimento patrimonial o incluso un prevaricato. Están utilizando recursos públicos en un proceso suspendido, y eso es muy grave”, dijo el Senador.

El congresista solicitó que se respete la decisión del Tribunal y que los recursos sean administrados con transparencia mientras se resuelve la situación jurídica del proyecto.

Detalles del cobro de valorización

En la jornada desarrollada en el Parque Cultural de Malambo, el líder técnico de la Contribución Nacional de Valorización del Invías, Wilmer Ballén, reveló algunos detalles sobre los valores estimados que se cobrarían a los propietarios de los inmuebles beneficiados por las obras.

“La primera restricción es que la contribución individual no puede ser menor al costo de administración. Ese costo corresponde a lo que le vale a la entidad realizar el cobro: elaborar las resoluciones, hacer el censo predial y toda la gestión necesaria para recaudar la contribución. En este proyecto, ese valor se fijó en 592.981 pesos. Es decir, si a un propietario le correspondiera pagar menos, resultaría más costoso para la entidad hacer el cobro que lo que se recaudaría. Por eso, ninguna contribución podrá ser inferior a ese monto, que corresponde al mínimo necesario para cubrir los costos administrativos del proceso”, expresó.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno Nacional prevé recaudar más de 1,2 billones de pesos, a través de la contribución que se aplicaría a 240 mil inmuebles ubicados en los departamentos del Atlántico y Bolívar.