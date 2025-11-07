Despliegue de 4.000 uniformados garantiza la seguridad en la Cumbre CELAC en Santa Marta

Con un amplio despliegue de seguridad, las autoridades nacionales recibieron en Santa Marta a las delegaciones que participan en la cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE).

Bajo el direccionamiento del Ministerio de Defensa, el Ejército Nació al y en general la Comandancia de las Fuerzas Militares, desde la semana pasada llegaron a la capital del Magdalena altos mandos encargados de supervisar y fortalecer el dispositivo que busca garantizar el desarrollo seguro de este encuentro diplomático.

En coordinación con la Policía Nacional, cerca de 4.000 uniformados fueron asignados a labores de vigilancia y control en la ciudad más antigua de Colombia. El esquema incluye controles de acceso, patrullajes aéreos y marítimos, sistemas de videovigilancia de alta resolución, y la presencia de equipos especializados en inteligencia, contrainteligencia y policía judicial.

Las autoridades también confirmaron que habrá francotiradores estratégicos y drones de vigilancia para reforzar la cobertura en puntos clave, especialmente en el Centro Histórico, los hoteles sede, los sitios turísticos y las terminales aéreas y terrestres.

Asimismo, se implementarán perímetros de seguridad y un despliegue especial en los corredores viales de acceso a la ciudad, garantizando el tránsito seguro de las delegaciones nacionales y extranjeras.

“La Institución está preparada para cumplir con los estándares internacionales de seguridad que exige una cumbre de esta magnitud, reafirmando su compromiso con Colombia y la región”, indicó la Policía Nacional en un comunicado.