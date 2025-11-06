Todo está listo para la CELAC: anillos de seguridad, movilidad, logística y coordinación Distrital

Santa Marta

En el marco de su aniversario 500, Santa Marta se alista para abrir sus puertas al mundo con la realización de la IV Cumbre CELAC-Unión Europea, un encuentro de alto nivel que reunirá a jefes de Estado, vicepresidentes, cancilleres y delegaciones internacionales, proyectando a la capital del Magdalena como escenario clave del diálogo entre América Latina y Europa.

Este es un evento histórico que reunirá a 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, además de miles de asistentes nacionales e internacionales.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello, junto a las entidades del Gobierno nacional y todas las instituciones con injerencia en la organización de la Cumbre, confirmó que ya se encuentran listos los ajustes finales en materia logística, garantizando la operatividad antes, durante y después del evento.

“Santa Marta está preparada para recibir a los jefes de Estado de la Unión Europea y a todos los asistentes. Junto con el Gobierno nacional hemos trabajado de manera articulada para asegurar el óptimo funcionamiento en todos los frentes: operatividad aeroportuaria, sistema de salud, movilidad, seguridad, capacidad hotelera, red vial y servicios públicos”, destacó el alcalde Pinedo Cuello.

Por su parte, Camilo George, secretario de Gobierno distrital, aseguró que la ciudad está en su máximo nivel de alistamiento para recibir a miles de visitantes: “Nuestra ciudad está preparada para brillar, para mostrar su cultura, su historia y su hospitalidad. Estamos trabajando conjuntamente con las entidades nacionales para que cada evento se desarrolle con éxito en los diferentes puntos de la ciudad”, afirmó.

COORDINACIÓN DE SECRETARIOS

La coordinación de esta gran operación estará distribuida entre las distintas secretarías del Distrito:

* Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico, lidera la operatividad aeroportuaria, en coordinación con 18 entidades más.

* Sarita Vives, alta Consejera para la Sierra Nevada, coordina las actividades en El Rodadero.

* Patricia Caicedo, secretaria de Planeación, está a cargo de la coordinación general en el Centro Histórico, incluyendo el Camellón Rodrigo de Bastidas, Parque Bolívar, Parque de los Novios y Teatro Santa Marta.

Cada dependencia realizará un seguimiento minuto a minuto para garantizar el éxito del evento y una experiencia segura y positiva para todos los asistentes.

La mirada del Gobierno nacional y los países miembros hacia Santa Marta confirma que la ciudad está a la altura de los grandes retos internacionales, consolidándose como un destino capaz de acoger eventos de talla mundial y proyectarse como una plataforma de desarrollo, promoción y crecimiento económico.

MÁS DE TRES MIL POLICÍAS

En materia de seguridad, las autoridades han dicho que se desplegarán más de 3.800 uniformados de la Policía Nacional, Armada, Ejército y Fuerza Aeroespacial, con el fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y visitantes. Adicionalmente, 42 gestores de convivencia estarán presentes para atender cualquier eventualidad y mantener el orden durante las actividades.

Se informa también que, debido a la magnitud del evento, habrá cierres viales temporales en sectores aledaños al Terminal de Transportes y otras vías principales, así como en zonas donde se desarrollarán actos culturales y protocolares. Estas medidas buscan facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante los días de la cumbre.

Con esta articulación institucional, Santa Marta demuestra que está lista ante el mundo, proyectándose como una ciudad moderna, segura y con la capacidad de ser anfitriona de los eventos más importantes del continente.