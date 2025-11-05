Cumbre Celac en Colombia: ¿Quiénes participarán y por qué varios líderes declinaron su asistencia?

Luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen confirmara que no iba a asistir a la IV Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que este año celebrarán en Colombia entre los días 9 y 10, en la ciudad de Santa Marta, se conoció también que el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron tampoco tienen prevista su participación en este evento.

El revés de la asistencia de varios líderes europeos abrió el debate, sobre si las sanciones financieras y diplomáticas de Estados Unidos contra funcionarios y aliados del entorno del presidente Gustavo Petro tendría que ver con esta decisión.

En Caracol Radio, hablamos con el consultor político, Juan Falkonerth y aseguró que no es causalidad, ni simple diplomacia, que los líderes políticos que ya habían confirmado su asistencia, desistan de esta decisión tras la inclusión del presidente Gustavo Petro a la lista Clinton.

El analista Felipe Jimeno también concuerda en que hace parte de una prevención de los líderes por represalias del gobierno de Donald Trump

sin embargo, el Viceministro de Asuntos Multilaterales mauricio jaramillo aseguró que el evento contará con más de 15 jefes de Estado