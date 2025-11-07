Haceb celebra 85 años rindiendo homenaje a su fundador Don José María Acevedo Alzate

Haceb conmemoró sus 85 años de historia con un homenaje a su fundador, Don José María Acevedo Alzate, quien falleció el pasado 27 de octubre en Medellín a los 106 años. El acto, realizado en el complejo industrial de Copacabana, reunió a familiares, colaboradores y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para exaltar el legado del empresario que transformó la industria colombiana desde un pequeño taller en 1940.

Durante la ceremonia, el gerente general de Haceb, Santiago Londoño Aguilar, destacó que la filosofía de servicio, innovación y compromiso con el país de Don José María continúa guiando a la organización.

Una historia de innovación y crecimiento

Lo que empezó como el Taller Eléctrico Medellín es hoy un símbolo del orgullo industrial colombiano. Haceb cuenta con un complejo industrial de casi 300 mil metros cuadrados, produce 2,5 millones de electrodomésticos al año, genera 3.800 empleos directos y tiene presencia en más de 20 países.

El evento incluyó una ceremonia religiosa, mensajes de gratitud por parte de los colaboradores y la entrega simbólica a la familia Acevedo de un libro de partituras con hojas en blanco.

Reconocimiento póstumo al fundador

El gobernador Andrés Julián Rendón entregó a la familia la Orden al Mérito Antioqueño, Héroe de Ayacucho, General José María Córdova, como reconocimiento póstumo al aporte de Don José María Acevedo al desarrollo industrial del departamento y del país.

El homenaje concluyó con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Medellín y la soprano Laura Moreno, en un cierre cargado de emotividad y gratitud.