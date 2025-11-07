Concejala denuncia abandono del ciclopuente de la 80 con Boyacá tras asesinato de un ciclista

Colombia

El asesinato de Alejandro Ladino, un hombre de 33 años y padre de dos niños, ocurrido en el ciclopuente de la calle 80 con avenida Boyacá, reavivó las denuncias por la inseguridad en este punto del occidente de Bogotá. Según testigos, varios hombres armados interceptaron a la víctima y a su pareja para robarles sus pertenencias. Durante el asalto, el hombre recibió dos heridas con arma blanca, una en el pecho y otra en la espalda, que le causaron la muerte en pocos minutos.

“Más o menos a la mitad del puente lo encierran y con arma blanca le causaron dos heridas, una en el pecho y otra en la espalda. Le causaron la muerte en cuestión de minutos”, relató a Noticias Caracol Nataly Guzmán, familiar de la víctima.

La familia y habitantes del sector realizaron una velatón en el lugar para exigir justicia y mayor presencia de las autoridades. “Queremos es que se haga justicia, que la Policía tome el control en esta situación. No es justo que una persona pierda la vida por una bicicleta o por un celular”, añadió la familiar.

“No basta con inaugurar obras, hay que garantizar seguridad y vida”

La concejala de Bogotá Quena Ribadeneira criticó al alcalde Carlos Fernando Galán y a su administración por, según ella, dejar a la deriva la seguridad de este punto. Desde su cuenta en la red social X, afirmó que el ciclopuente fue inaugurado “con bombos y platillos, pero dejado a la merced de la delincuencia”.

“Lamentablemente, el jueves pasado, allí fue asesinado un ciudadano. Una muestra dolorosa de que no basta con inaugurar obras, hay que garantizar seguridad y vida”, expresó Ribadeneira.

La concejala aseguró que desde agosto advirtió las fallas de planeación y de vigilancia en el lugar, pero que la administración distrital no atendió las alertas.

Campaña ciudadana por la seguridad de los ciclistas

Ante la falta de respuestas institucionales, Ribadeneira anunció el lanzamiento de la campaña #PilasAcáRobaronUnCiclista, con el fin de identificar los puntos críticos para los biciusuarios en Bogotá y exigir acciones reales del gobierno.

“Nos cansamos de esperar a que el alcalde atendiera el control político y la realidad que viven los ciclistas. Dos años después, solo hay excusas y pocas acciones en una ciudad donde cada día se roban 21 bicicletas y se pierden vidas por este flagelo”, señaló la cabildante.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del 2025 se han denunciado 5.145 robos de bicicletas en Bogotá, lo que equivale a 17 hurtos diarios.

Habitantes piden presencia policial permanente

Vecinos del sector y colectivos de ciclistas coinciden en que el ciclopuente, que conecta dos de las vías más transitadas de la ciudad, se ha convertido en un foco de inseguridad. Muchos usuarios han dejado de usarlo por miedo a ser asaltados.

“Hasta el momento la Policía no ha manifestado qué ha pasado, solo dicen que está en investigación”, agregó la prima de la víctima.

Las familias, ciclistas y líderes locales piden al Distrito acciones concretas para evitar que tragedias como la de Alejandro Ladino se repitan en la capital.