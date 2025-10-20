Fallece ciclista tras colisionar de frente con un vehículo en el barrio Paraíso de Tunja

Este acontecimiento ocurrió en la carrera 15 #13-48 en el barrio Paraíso de la ciudad de Tunja. Se informa por parte de las autoridades que el accidente fue un choque frontal entre una persona que se movilizaba en bicicleta y un carro Mazda de estacas. El capitán de Bomberos de Tunja, Darío Pedreros explicó que «el accidente fue un choque frontal aparentemente a alta velocidad por parte de la camioneta lo que generó la muerte instantánea del ciclista, se trataba de un adulto mayor de género masculino, que como consecuencia del impacto se generó un trauma craneoencefálico, que generó la muerte al momento».

De acuerdo con versiones de la comunidad, el conductor de la camioneta se habría dado a la fuga luego del siniestro, por lo que las autoridades de tránsito y la Policía adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas y ubicar al responsable. «El vehículo quedó en el sitio, pero el conductor no estaba presente. Será labor de las autoridades establecer su paradero y las circunstancias del accidente», agregó el Capitán Darío.

El Cuerpo de Bomberos y las autoridades reiteraron su llamado a todos los actores viales conductores, ciclistas y peatones para que respeten las normas de tránsito y los límites de velocidad, con el fin de evitar nuevos hechos lamentables en la capital boyacense. «Exceder la velocidad o no transitar por los carriles correspondientes puede generar tragedias como esta. La precaución y el respeto por las vías salvan vidas”, puntualizó el oficial.