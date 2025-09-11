Conductor que arrolló y causó la muerte a un ciclista fue capturado en Manizales

Momento en el que el conductor fue capturado

Manizales

Un hombre de 49 años fue capturado por la Policía Metropolitana de Manizales, acusado de homicidio culposo en un accidente de tránsito, el hoy detenido en el momento de los hechos registró grado 3 en la prueba de alcoholemia.

Los hechos

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del miércoles 10 de septiembre en la vía Panamericana a su paso por Manizales, específicamente en el sector de San Marcel a Postobón.

Cuando el conductor de un vehículo particular de 49 años de edad, arrolló a un ciclista, el cual por la gravedad de las heridas fue trasladado a un centro asistencia de la zona donde minutos después falleció.

La detención

Se produjo luego de un llamado a la línea de emergencias 123 donde los ciudadanos que transitaban por la vía alertaron sobre un siniestro vial entre un vehículo particular y un ciclista.

La patrulla de vigilancia del CAI Aranjuez, llegó al lugar de los hechos, donde capturó al conductor de un Renault Kwid y a quien señalaban de haber causado el accidente.

La investigación

Según la investigación preliminar, el conductor habría colisionado con Martín Arango Hincapié, un ciclista de 33 años.

Unidades de tránsito municipal realizaron la prueba de alcoholemia al conductor, arrojando un resultado preliminarmente positivo.

El capturado ha sido puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar conductas responsables en las vías.

