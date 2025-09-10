Muere ciclista atropellado en el sector de Maltería en Manizales

Manizales

Un ciclista perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en el sector de Maltería, cerca al puente de la libertad. Según las primeras informaciones el conductor del carro particular que arrolló al ciclista marco algunos grados de alcoholemia

Carlos Iván Arévalo, subcomandante de Bomberos de Manizales confirmó que alrededor de las 5 de la mañana se reportó un accidente en Maltería donde un vehículo particular al parecer chocó con un ciclista. Según Arévalo, la persona que estaba en la bicicleta quedó muy herido en el sitio y minutos después falleció en la clínica San Marcel.

“De inmediato se envía la Cruz Roja la cual llega al sitio y confirma accidente de tránsito de zona que iba en bicicleta y al parecer sufre alguna colisión con un vehículo según el reporte de la comunidad y esta persona se encuentra sobre la vía en delicado estado de salud y luego fallece”:

Al parecer según las primeras informaciones el conductor del particular marcó algunos grados de alcoholemia y marcó grado 3 de alcoholemia, lo que equivale a un comparendo por $28 millones y tiene dos más del año pasado por exceso de velocidad y mal parqueo. Además, iniciará un proceso penal por homicidio culposo.

El tránsito estuvo lento esta mañana en el sector de Maltería, sin embargo, hasta ahora hay tránsito normal en este lugar de Manizales

El hombre fue identificado como Martín Arango Hincapié de 33 años