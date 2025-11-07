En medio de combates entre ilegales, quemaron una casa finca en El Bagre, Antioquia

El Bagre- Antioquia

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño denunció que este jueves 6 de noviembre se reportaron intensos combates entre grupos ilegales en zona rural de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño que, como siempre, deja bastante atemorizada a la población que queda en medio de estas acciones criminales.

Según Cahucopana, la confrontación armada entre el Clan del Golfo y un grupo guerrillero, al parecer disidencias se reportó en la vereda Socorro del corregimiento de Puerto López y, durante el combate, al parecer, integrantes del Clan del Golfo quemaron una casa de la finca La Orqueta y, según la organización social, se desconoce el paradero de la familia que habitaba el inmueble. Además, recordó que hace unos 15 días habían asesinado a un hombre conocido como “El Arriero”, quien habitaba la casa que hoy fue incinerada.

También manifestó que esta acción de los criminales sucedió mientras una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, ACNUR Colombia y el Programa Mundial de Alimentos en la vereda Mina Nueva, donde hace un poco más de un mes se desplazaron alrededor de 500 familias.

“Desde CAHUCOPANA hacemos un llamado urgente a las autoridades humanitarias nacionales e internacionales para que se activen mecanismos de protección humanitaria, en el marco de la Constitución Política de Colombia y del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de detener las acciones armadas que vulneran los derechos humanos de las comunidades campesinas del territorio”.