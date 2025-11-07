Chocó recibirá refuerzo fluvial y marítimo para contrarrestar el accionar de los grupos ilegales

Chocó

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un consejo de seguridad en el departamento del Chocó en el que participaron la gobernadora Nubia Córdoba y altos mandos militares y de policía. Desde ese departamento anunció una serie de medidas para contrarrestar el accionar ilegal de los grupos Clan del Golfo, ELN, Mexicanos y Palmeños, así como la llegada de más uniformados y vehículos fluviales y marítimos.

En cuanto a las recompensas, informó que por los cabecillas del ELN alias Genaro, Lancho y Cholo, se ofrece hasta 641 millones de pesos por su ubicación y captura; además, 200 millones por la jefe de finanzas de ese grupo guerrillero, alias Kenia.

“Por el criminal que ha generado un desplazamiento forzado, incluso un confinamiento, sometiendo hambre en nuestra población. Por alias Santiago, hasta 1641 millones de pesos de recompensa”.

En cuanto al Clan del Golfo, la cifra es de 641 millones de pesos por alias Andrés o David, Walter y por Chacal y 200 millones por alias Darío. Por los cabecillas de los Mexicanos, alias Pacho, hasta 200 millones y la misma cifra por alias El Loco de Los Palmeños.

Refuerzo fluvial y marítimo

El ministro informó que al departamento llegará un refuerzo importante de lanchas para las operaciones en los principales afluentes, pero además una patrulla que recorrerá las aguas del pacífico chocoano.

“Nuestra Armada Nacional va a destacar aquí ocho botes para controlar los ríos Baudó y el río San Juan. Son botes de bajo calado y tres más llegarán el 31 de diciembre. Estos botes llegan también con infantes de marina, 52 infantes para operarlos, pero el Chocó tiene límites con el mar, y por ello llegará una patrulla marítima, una patrulla costera en diciembre de este año”.

El ejército también sumará más efectivos en cuatro pelotones este año y en los primeros cuatro meses de 2026 otros dos pelotones. Además de artillería pesada y sistema antidrones.

Reducción de delitos

El ministro Sánchez destacó que este año ha habido una disminución importante en delitos como el secuestro, las masacres, entre otros. Además, indica que de las 146 operaciones contra los grupos ilegales han muerto en combate 153 personas.

“Por un lado, el homicidio se ha reducido en un 26%, las masacres en un 100%, no hay ninguna y esperamos que así termine el año. El reclutamiento forzado, que es una tragedia llevándose a nuestros menores, se ha reducido en un 16%,el secuestro se ha reducido en un 57%, pero tener una sola persona secuestrada ya es una tragedia. La extorsión, si bien es cierto, los indicadores muestran que se ha reducido en un 30%, debemos reconocer que hay subregistro de lo que está pasando”.

El ministro Pedro Sánchez acompañó la entrega de 1.800 ayudas humanitarias a familias de Puerto Meluk del Medio Baudó, donde hay miles de familias damnificadas por la emergencia por las lluvias.