Alcaldías locales destinan más de $9 mil millones para fortalecer la seguridad en Bogotá

De acuerdo con la Alcaldía Local, Transmilenio transporta más de 4 millones de usuarios diariamente. | Foto: Getty Images / Arturo Rosenow

Colombia

Las alcaldías locales, junto con la Secretaría de Gobierno, destinarán más de 9 mil millones de pesos para fortalecer el sistema de videovigilancia en Bogotá. Los recursos, provenientes de los Fondos de Desarrollo Local (FDL), serán entregados a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, que asumirá el proceso de contratación, adquisición e instalación de los equipos.

Según la administración distrital, esta inversión busca mejorar la infraestructura tecnológica de la red de vigilancia y prevención del delito en la ciudad, con el propósito de reforzar la respuesta institucional y la articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá.

Videovigilancia con tecnología de última generación

Cada punto de monitoreo contará con un sistema completo de videovigilancia diseñado bajo estándares internacionales.

El proyecto incluye:

Cámaras multisensor y domo PTZ con visión de 360°.

Gabinetes metálicos, UPS y respaldo energético.

Canalización aérea o subterránea.

Integración directa con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Mantenimiento y soporte técnico especializado.

La Secretaría de Seguridad explicó que no se trata del valor de una sola cámara, sino de una infraestructura completa con energía, seguridad digital y mantenimiento preventivo.

Transparencia y seguimiento ciudadano

El proceso de adquisición será público y competitivo, garantizando transparencia y vigilancia institucional. Además, se implementarán auditorías técnicas y sociales, junto con la publicación periódica de avances del proyecto.

“Entendiendo la importancia que tienen en este tipo de procesos la transparencia y la responsabilidad, trabajaremos para que se cumplan los lineamientos técnicos y legales necesarios para que Bogotá dé un paso firme hacia una seguridad más inteligente, moderna y cercana a la gente”, señaló Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno.

Impacto esperado en la ciudad

El Distrito espera ampliar la cobertura tecnológica en 19 localidades, reducir delitos priorizados en zonas críticas y mejorar la eficiencia operativa del C4 y de la Policía Metropolitana.

Estas acciones responden a la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien ha pedido a todas las entidades distritales trabajar de forma articulada para mejorar los resultados en materia de seguridad y convivencia en la capital.