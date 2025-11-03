Más del 40% de las cámaras de seguridad en Colombia están fuera de servicio

Colombia

El sistema de videovigilancia del país atraviesa una grave crisis: solo 14.900 de las más de 26.000 cámaras instaladas se encuentran operativas, lo que equivale al 56%. En otras palabras, cuatro de cada diez cámaras no funcionan.

La deficiencia del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (Sies) de la Policía no se limita al deterioro de los equipos. También hay regiones a las que la tecnología nunca ha llegado.

De los 397 centros de monitoreo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de la Policía, muchos no cubren todos los municipios lo que deja amplios territorios sin vigilancia efectiva por lo menos por parte de la Policía Nacional.

Las causas de este fenómenos, sería obsolescencia por el tiempo de vida útil de los equipos y la falta de mantenimiento. Buena parte de las cámaras tienen entre cinco y diez años de antigüedad y no han recibido el soporte preventivo necesario.

El informe de la SIES cita el documento Conpes 3437 de 2006, que establece que las alcaldías y gobernaciones son las entidades responsables de la administración y sostenimiento de los esquemas tecnológicos definidos por el Ministerio del Interior y de Justicia. Sin embargo, en la práctica, el mantenimiento ha sido insuficiente y desigual.

Actualmente, las autoridades aseguran que trabajan para ampliar la cobertura, especialmente en zonas estratégicas como los alrededores de los centros carcelarios.

Situación a nivel nacional

La Región Metropolitana de la Policía de La Sabana de Bogotá concentra la mayor cantidad de equipos con 5.061 cámaras, después de eso, se indica que el Suroriente y los Llanos Orientales presentan las mayores brechas en cobertura.

En las principales ciudades, la situación varía: